spania nu mai este paradisul pensionarilor: ce țară i-a ”suflat” primul loc

Grecia a fost desemnată cea mai bună destinație europeană pentru pensionari în 2026, potrivit raportului anual realizat de International Living.

Studiul a analizat 195 de țări din întreaga lume, luând în calcul criterii esențiale precum costul vieții, cerințele de viză, calitatea sistemului medical și clima.

Raportul arată că Grecia oferă un echilibru greu de egalat între cheltuieli reduse și calitatea vieții. Pensionarii care aleg să se mute aici pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru aproximativ 900 de lire sterline pe lună, un preț considerat extrem de competitiv în raport cu alte destinații europene.

Climatul cald, stilul de viață relaxat și comunitatea numeroasă de expatriați contribuie la atractivitatea țării. În plus, Grecia dispune de un sistem de sănătate mixt, care îmbină serviciile publice cu cele private. Potrivit estimărilor, costurile pentru asistență medicală privată se ridică la aproximativ 220 de lire sterline pe lună.

Potrivit Mediafax, sistemul medical grec include atât spitale publice, cât și furnizori privați de servicii medicale, iar îngrijirea oferită de sectorul privat este descrisă drept „constant de bună calitate”. Raportul subliniază și faptul că există un număr mare de medici specialiști raportat la populație. De asemenea, îngrijirea medicală de urgență de bază este gratuită pentru toată lumea, inclusiv pentru străini.

Farmaciile, clinicile cu program extins și centrele de sănătate comunitare asigură acces facil la îngrijiri medicale. În orașele mai mici și pe insulele îndepărtate, farmaciile sunt dotate pentru a oferi numeroase servicii, inclusiv asistență în caz de urgențe minore.

Pe locul al doilea în clasamentul International Living se află Panama, o destinație populară pentru pensionari datorită comunității active de expatriați și a sistemului medical flexibil. Țara din America Centrală oferă atât opțiuni de asistență medicală publică, cât și privată, iar sectorul privat se remarcă prin facilități moderne și personal medical vorbitor de limba engleză.

Raportul International Living analizează în detaliu toate aspectele relevante pentru pensionarii care iau în calcul mutarea în străinătate. Costul vieții și cerințele de viză sunt factori decisivi, la fel ca accesul la servicii medicale de calitate și costurile asociate acestora. Clima completează tabloul, influențând direct confortul și calitatea vieții.

În clasamentul din 2026, Grecia a reușit să devanseze destinații tradiționale precum Spania. Deși Spania rămâne o opțiune atractivă pentru pensionarii europeni, Grecia se evidențiază printr-un raport calitate-preț mai avantajos, datorită costurilor mai mici, sistemului medical accesibil și climatului mediteranean.

Pentru pensionarii care aleg Grecia, existența unei comunități internaționale bine conturate facilitează integrarea, iar flexibilitatea sistemului de sănătate, care permite alegerea între servicii publice gratuite și facilități private la prețuri accesibile, reprezintă unul dintre principalele atuuri ale acestei destinații.

FOTO https://www.hiphotels.com/