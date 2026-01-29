spectacol despre fake news și conspirații, vineri, la teatrul „gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu aduce în fața publicului, vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, spectacolul pentru adolescenți „Dovedește – o poveste virală”, montat de regizorul Eugen Jebeleanu.

La finalul reprezentației, tinerii spectatori sunt invitați la o discuție deschisă, dedicată explorării temelor abordate în spectacol și stimulării dialogului și gândirii critice.

Textul semnat de autoarea franceză Lucie Vérot a fost scris în urma unei rezidențe de creație în care aceasta a stat de vorbă cu liceeni. Piesa nu judecă și nu demonizează, ci aduce în prim-plan presiunea socială, mecanismele suspiciunii colective și efectele dezinformării într-un context în care fake news-ul, teoriile conspirației și lipsa discernământului pot conduce la situații abuzive și la găsirea unor țapi ispășitori. Spectacolul devine astfel un pretext valoros de reflecție pentru adolescenți, profesori și părinți deopotrivă. Montat într-un decor glacial spectaculos, spectacolul creează un imaginar vizual puternic, construit din dune de zăpadă artificială și două cuburi reale de gheață, fiecare cântărind 120 de kilograme, elemente care amplifică tensiunea și fragilitatea universului scenic.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Eliza Păuna și Paul Bondane, alături de adolescenții Dominik Stühler, Cezara Borger, Bogdan Popa, Ana Rusu, Anita Páskuy, Sonia Rotar, Patrick Vasu și Casian Stancu. Scenografia este semnată de Irina Moscu, iar universul sonor și video este realizat de Ovidiu Zimcea. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute și este recomandat publicului cu vârsta peste 10 ani.

Producția Teatrului „Gong” Sibiu a fost invitată în anul 2023 pe scena Teatrului Național Sloven din Maribor, în cadrul celei de-a 58-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Maribor.

„Dovedește. O poveste virală ne privește. E despre noi, despre azi, în plină pandemie, cu frici, speranțe dar e și despre ideile nefondate ce duc la o criză colectivă a suspiciunii date de dificultatea de înțelegere a unei situații care ne depășește. De aici se trage paranoia, teoria conspirației și delirul produs de fluxul dens de fake news care ne bântuie la tot pasul. Mi-am dorit să aduc în discuție prin acest spectacol pentru publicul tânăr pericolul lipsei de discernământ, riscul căderii în gândiri complotiste și daunele unor fapte abuzive cum ar fi judecata unor persoane nevinovate spre a găsi un țap ispășitor.”, a declarat Eugen Jebeleanu, în timpul repetițiilor de la Sibiu.

Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.