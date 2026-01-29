sute de amenzi, în doar 4 ore, pe drumurile din județul sibiu: cele mai multe pentru viteză / foto

În cadrul Calendarului de activități ROADPOL, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, coordonați de Serviciul Rutier Sibiu, au organizat astăzi o acțiune de patrulare pe principalele drumuri naționale ale județului.

În doar 4 ore, polițiștii au amendat peste 250 de șoferi, cele mai multe abateri fiind pentru viteză excesivă. În 2025, pe drumurile din România au avut loc 2.982 de accidente rutiere, soldate cu 4.601 victime, iar 100 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani și-au pierdut viața din cauza vitezei nelegale.

În cadrul acțiunii de astăzi, polițiștii rutieri au aplicat 256 de sancțiuni contravenționale:

155 pentru depășirea vitezei legale,

13 pentru neportul centurii de siguranță,

80 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost constatate două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și au retras 11 certificate de înmatriculare până la remedierea deficiențelor. Totodată, au fost verificate din punct de vedere tehnic 10 vehicule și efectuate peste 150 de testări pentru alcool și două teste pentru substanțe psihoactive.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și să adopte un comportament preventiv la volan, pentru a preveni tragediile și a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.