tâlhărie lângă gara din sibiu: bărbat de 69 ani, imobilizat și jefuit

O femeie și un bărbat din Sibiu au fost condamnați pentru tâlhărie calificată după ce, în vara anului trecut, au furat o sumă de bani, prin constrângere, din buzunarului unui om care se odihnea pe o bancă în Piața 1 Decembrie 1918 din oraș. Înainte de atac, indivizii i-au făcut propuneri indecente.

Bărbat tâlhărit lângă gară

Totul s-a întâmplat în 20 august 2025. Un bărbat în vârstă de 69 de ani s-a așezat pe o bancă în parcul „Piața 1 Decembrie 1918” din zona gării din municipiul Sibiu. La scurt timp, a fost abordat de o femeie în vârstă de 27 de ani și de un bărbat de 43 de ani. Potrivit datelor de pe rejust.ro, femeia i-a propus sărmanului om să întrețină relații sexuale, iar când a refuzat, bărbatul l-a prins de gât și l-a imobilizat. În acel moment, femeia a acționat și i-a furat suma de 200 de lei din buzunarul de la piept.

După tâlhărie, cei doi indivizi au fugit, iar bărbatul agresat s-a dus la poliție în gară, acolo unde a sesizat fapta. Oamenii legii i-au prezentat bărbatului fotografii cu inculpata, iar el a recunoscut-o imediat. Ulterior, el a sunat și la 112 și a depus o plângere.

Declarațiile hoaței: a fost amenințată

În timpul audierilor, tâlharul a uzat de dreptul la tăcere. Femeia, în schimb, a menționat că a comis fapta deoarece a fost constrânsă de inculpat „întrucât avea o datorie la acesta și a amenințat-o cu moartea”, potrivit rejust.ro.

În fața instanței, amândoi au recunoscut faptele pentru care au fost trimiși în judecată, cercetarea judecătorească desfășurându-se conform procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Unul merge după gratii

În 26 ianuarie 2026, instanța a condamnat-o pe femeie la închisoare cu suspendare. Ea va rămâne sub supraveghere timp de 3 ani și va trebui să respecte mai multe măsuri, printre care să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe schimbarea locului de muncă și domiciliului și să anunțe dacă se deplasează mai mult de 5 zile. Ea a mai fost obligată să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la primărie, fie la muzeul Astra.

Femeia are 27 de ani, a absolvit doar 8 clase, este necăsătorită, iar din fișa de cazier judiciar a rezultat că a stat anterior 6 luni în închisoare pentru un alt furt.

În ceea ce îl privește pe bărbat, acesta a fost condamnat la 2 ani închisoare în regim de detenție pentru tâlhărie calificată. Acesta are 43 de ani, 8 clase absolvit, este necăsătorit și nu are loc de muncă. Din extrasul privind fișa de cazier judiciar, a rezultat că inculpatul a comis numeroase infracțiuni atât în țară cât și în străinătate, cu preponderență infracțiuni contra patrimoniului, inclusiv care implică violență.