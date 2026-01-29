un club de manele din sibiu fără autorizație, reclamat la ședința de consiliu local: „de nouă ani nu dorm nopțile” / video

Un sibian spune că a ajuns la capătul puterilor după ce, de mai bine de nouă ani, un club ar funcționa fără autorizație în imediata apropiere a locuinței sale. Bărbatul susține că din cauza muzicii puternice provenite de la clubul Ego nu se poate odihni noaptea, situația fiind adusă în discuție în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu. În urma sesizărilor, directorul Poliției Locale Sibiu, Adrian Aldea, a prezentat măsurile luate până în prezent.

Pe strada Ilie Măcelaru un club de manele funcționează fără autorizație. De-a lungul timpului, în aceeași locație au activat mai multe cluburi, toate fără aviz de funcționare eliberat de Primăria Sibiu, susține sibianul care a luat cuvântul în Consiliul Local.

„Este o situație cu care ne confruntăm din 2017. În această locație funcționează un club intitulat „Ego”, cunoscut ca club legendar de manele. Nu discut calitatea programului, ci faptul că ne tulbură grav liniștea. De-a lungul anilor, toate aceste locații au funcționat fără autorizație. Împreună cu locuitorii din zonă am făcut demersuri la Primărie, Poliția Locală, IPJ, Garda de Mediu și Direcția de Sănătate Publică, solicitând să se ia măsuri pentru a ne putea odihni”, a declarat sibianul.

Acesta a mai precizat că, deși Poliția Locală a aplicat amenzi și a emis decizii de suspendare a activității, acestea nu au fost respectate. „În mod ironic, s-au emis suspendări pentru unități care, oficial, nici nu aveau dreptul să funcționeze. Niciodată nu s-a dispus confiscarea încasărilor, deși se comercializează băuturi alcoolice. Nouă ani în care nu dormi nopțile e mult dincolo de puterea mea de toleranță”, a mai spus bărbatul.

Subiectul a fost susținut și de consilierul local AUR, Constantin Dincă, care a afirmat că a sesizat la rândul său Primăria Sibiu în legătură cu situația. „Poliția Locală a mers la fața locului, a aplicat amenzi și a dispus suspendarea activității. Nu știu ce se mai poate face în acest moment, dar cred că ar trebui să intervină Poliția Județeană și Jandarmeria”, a spus acesta.

Poliția Locală a luat măsuri

Directorul Poliției Locale Sibiu, Adrian Aldea, a declarat că instituția a luat măsuri legale și că verificările continuă. „Am solicitat administratorului societății să se prezinte cu documentele necesare. La prima invitație nu a răspuns și a fost amendat, însă la a doua s-a prezentat. În urma verificărilor, anul acesta societatea a fost amendată și s-a dispus suspendarea activității. Procesul-verbal este în curs de comunicare”, a explicat Aldea.

Potrivit acestuia, Poliția Locală a sesizat și Agenția de Administrare Fiscală, iar ISU Sibiu urmează să fie informat cu privire la faptul că în clădire ar funcționa o unitate fără autorizație și avize legale. „Avem un schimb constant de informații cu Poliția Municipiului Sibiu și vom lua măsurile necesare, în funcție de situația operativă”, a mai precizat directorul Poliției Locale.