un consilier local propune „sacrificarea” spațiului verde de pe școala de înot: „strada e prea îngustă și mașinile prea late” / video

Un consilier local din Sibiu propune „sacrificarea” spațiului verde de pe o stradă din oraș pentru că mașinile, care sunt tot mai mari, nu mai au loc pe banda de mers.

Consilierul PNL Gheorghe-Lucian Hunyadi a propus, în ședința Consiliului Local de joi, ca cel puțin o stradă din Sibiu să fie lărgită, deoarece unii cetățeni se plâng că nu au loc cu mașinile pe bandă. El a precizat că o parte din spațiul verde ar putea fi sacrificată în favoarea acestei lărgiri.

„Niște cetățeni m-au rugat dacă comisiile de specialitate pot analiza posibilitatea lărgirii celor două sensuri de mers de pe Școala de Înot, poate inclusiv strada Rennes sau Justiției. Au apărut din ce în ce mai multe mașini care au o lungime mai mare de 4 metri și jumătate, iar străzile sunt foarte înguste. Asta presupune ca o suprafață de 10-20 centimetri din zona spațiului verde să fie sacrificată în favoarea lărgirii acestor alei de acces. Să vedem dacă se poate rezolva”, a spus consilierul.

Nici primarul, dar nici colegii consilieri locali nu au avut niciun comentariu pe acest subiect.