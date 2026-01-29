un consilier local se plânge că a rămas nisip în piața mare după dezafectarea patinoarului. astrid fodor l-a lămurit cine plătește pentru curățenie / video

Subiectul curățeniei din Piața Mare după desființarea patinoarului sezonier a fost adus în atenția Consiliului Local Sibiu în ședința din 29 ianuarie 2026, de către consilierul local Gheorghe-Lucian Hunyadi (PNL).

Acesta a subliniat importanța Pieței Mari ca principală „carte de vizită” a orașului și a relatat ce a observat recent la fața locului. Potrivit consilierului, sâmbătă, o echipă a operatorului de salubritate Soma, formată din aproximativ 15–20 de muncitori, desfășura lucrări de curățenie între dalele din zona fântânii centrale.

„Ce am observat a fost foarte mult nisip și foarte multă mizerie, mai ales în zona unde a fost amplasat patinoarul. Ne bucurăm că există patinoar în Sibiu, dar problema este una care se repetă an de an”, a declarat Hunyadi.

Consilierul a explicat că, din discuțiile purtate cu reprezentanții Soma, reiese faptul că, pentru montarea patinoarului, este folosit un pat de nisip, însă firma care a desfășurat activitatea nu ar fi aplicat o plasă sau o folie de protecție mai rezistentă sub acest strat. Astfel, nisipul rămâne printre dale, fiind extrem de dificil de îndepărtat.

„Este nevoie de cel puțin 4–5 intervenții de curățenie, urmate de spălări cu jet. Tot acest nisip rămâne an de an, iar firmele din Sibiu sunt nevoite să îl curețe ulterior”, a spus Hunyadi, ridicând totodată problema costurilor acestor lucrări.

Acesta a mai criticat și modul în care este gestionată gheața rezultată din patinoar, afirmând că aceasta este lăsată în centrul Pieței Mari „sub forma unui munte, într-un mod inestetic”, deși ar putea fi evacuată cu mijloace speciale.

În replică, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a precizat că regulile sunt clare în ceea ce privește organizarea evenimentelor în oraș.

„Toți cei care organizează evenimente suportă cheltuielile de curățare, fie după desfășurarea acestora, fie pe parcurs, dacă evenimentul durează mai multe zile, indiferent de organizator”, a declarat primarul.