usr a vrut să deturneze aprobarea proiectului pentru modernizarea parcului sub arini. fodor: ”termenul pentru aprobarea finanțării nu permite întârzieri"/ video

Discuțiile privind modernizarea Parcului Sub Arini au fost astăzi în centrul atenției ședinței Consiliului Local Sibiu, după ce consilierul local Diana Mureșan a propus amânarea votului asupra proiectului, invocând necesitatea unei dezbateri publice mai ample.

„Știm cu toții că este unul dintre cele mai frumoase și iubite spații verzi ale Sibiului, cu o importanță simbolică și istorică majoră pentru comunitate. Tocmai de aceea, orice intervenție asupra acestui parc trebuie să fie foarte bine înțeleasă și asumată de cetățeni”, a declarat Mureșan.

Consilierul a subliniat că în ultimele zile discuțiile publice despre proiect s-au intensificat, iar cetățenii, societatea civilă și specialiștii cer o prezentare mai clară a soluțiilor propuse. „Consider că această solicitare este legitimă și că prezentarea publică a proiectului ar contribui la creșterea calității deciziei și la gradul de acceptare din partea comunității. De aceea, propun amânarea votului cu aproximativ o lună și organizarea unei prezentări publice la care să participe cetățenii, societatea civilă și profesioniștii din domeniu”, a mai adăugat Mureșan.

Primarul Astrid Fodor a răspuns propunerii, subliniind că amânarea votului nu este posibilă, deoarece mâine expiră termenul pentru semnarea contractului de finanțare. „Proiectul a fost aprobat deja, indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți și prezentările necesare au fost realizate. Avem toate datele pregătite pentru încheierea contractului cu Agenția de Mediu. Echipa care s-a ocupat de proiect a lucrat cu seriozitate, folosind cele mai bune materiale disponibile, pentru a garanta că Parcul Sub Arini va rămâne un spațiu de calitate pentru sibieni”, a explicat primarul.