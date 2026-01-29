val de frig peste românia: ger, polei și vânt în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de joi seara până duminică după-amiază, anunțând o răcire accentuată a vremii, cu ger puternic în regiunile extracarpatice și precipitații pe întreg teritoriul țării.

În județul Sibiu, vremea va fi deosebit de rece în următoarele zile, cu ninsori slabe și posibil lapoviță în zonele joase, iar vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări care vor amplifica senzația de frig.

Se recomandă prudență pe drumurile județene și municipale, unde poate apărea polei sau ghețuș, iar temperaturile minime vor coborî frecvent sub -5°C, mai ales noaptea și dimineața.

Intervalul informării: joi, 29 ianuarie, ora 10:00 – duminică, 1 februarie, ora 18:00.

Precipitații

În regiunile sud-estice: ploi moderate, cu acumulări de 10…20 l/mp, izolat 25 l/mp.

În restul țării: precipitații slabe cantitativ; ninsori la munte și în Moldova, mixte în celelalte zone.

Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vânt și ger

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice, cu rafale de 40…60 km/h.

Ger extrem în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, cu temperaturi minime între -14 și -10 grade.

Gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei și pe parcursul zilei de duminică, 1 februarie.

Vremea va rămâne geroasă până miercuri, 4 februarie, mai ales noaptea și dimineața.

Cod galben

Valabil: miercuri, ora 22:00 – sâmbătă, ora 20:00

Zone: sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea

Fenomen: intensificări ale vântului, rafale de 50…65 km/h

Atenționări nowcasting pentru ceață și polei

Județul Dolj: vizibilitate redusă local sub 200 m (ex. Calafat, Băilești, Dăbuleni etc.)

Județele Botoșani, Neamț, Iași, Vaslui: vizibilitate redusă local sub 200 m, izolat sub 50 m, risc de polei/ghețuș

Județul Cluj: vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m, risc de polei/ghețuș

ANM recomandă prudență sporită la drum și evitarea deplasărilor dacă nu sunt necesare, mai ales în zonele afectate de ger, vânt puternic și polei.

