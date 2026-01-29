veste proastă pentru csc șelimbăr: frf a făcut anunțul joi

Comisia de Recurs a Federației de Fotbal a respins apelul făcut de clubul CSC 1599 Șelimbăr după meciul de la Bacău, scor 1-1, din etapa a 12-a a Ligii 2.

În meciul FC Bacău – CSC 1599 Șelimbăr, scor 1-1, gazdele au introdus din minutul 81 un jucător care nu era trecut pe raportul de joc, pe Marius Ursu. Oficialii clubului șelimbărean au remarcat gafa făcută de băcăuani și l-au filmat pe Ursu în finalul meciului, apoi au depus contestație, solicitând să câștige la ”masa verde”.

Foto: Marius Ursu în timpul meciului FC Bacău – CSC Șelimbăr

În mod caraghios, șefii clubului FC Bacău au blocat din minutul 81 al meciului cu ”călăreții roșii” și transmisia live a meciului pe pagina lor de socializare.

Însă, CSC 1599 Șelimbăr nu a plătit însă în timp util contestația făcută după jocul cu FC Bacău, iar Comisia de Disciplină a FRF i-a respins-o drept neregulamentară.

Foto: Victor Eugen Mihai – VEM

Ulterior, clubul șelimbărean a făcut apel și a mers la Comisia de Recurs a FRF, care a anunțat abia joi sentința finală. Deși ”călăreții roșii” sperau să câștige la ”masa verde”, acest lucru nu s-a întâmplat, iar rezultatul rămâne cel stabilit pe teren, 1-1.

”Respinge recursul ca nefondat. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, 29.01.2026, în ședință nepublică, la sediul FRF din București, str. Vasile Șerbănică, nr. 12, sector 2” se arată pe siteul oficial al FRF.

Cu 16 puncte din 17 meciuri, echipa pregătită de Eugen Beza este pe locul 16 în Liga 2 și se luptă pentru evitarea retrogradării.