weekend atractiv la sibiu: se gătesc piftii la muzeul astra, spectacole la teatrul gong și meci de baschet la sala transilvania

Sibiul se pregătește pentru un weekend bogat în evenimente, cu activități pentru toate gusturile: drumeții în natură, spectacole de teatru pentru copii și adulți, concerte, experiențe gastronomice la Muzeul ASTRA și un meci de baschet programat la începutul săptămânii viitoare, la Sala Transilvania.

Iubitorii de mișcare în aer liber sunt invitați sâmbătă, 31 ianuarie, la două drumeții organizate în Mărginimea Sibiului. Mihai Proca propune o drumeție pe poteci pastorale în împrejurimile Rășinariului, iar Dumitru Troancă îi invită pe cei mai aventuroși la o drumeție de noapte pe lună plină pe Vârful Bătrâna, o experiență aparte în mijlocul naturii.

Detaliile despre fiecare drumeție se pot verifica aici.

Răcituri și rețete tradiționale la Muzeul ASTRA

În perioada 31 ianuarie – 1 februarie, între orele 11:00 și 15:00, Muzeul în Aer Liber ASTRA găzduiește, în zona Târgului de Țară, un eveniment dedicat bucătăriei tradiționale transilvănene. Vizitatorii sunt invitați să descopere gusturile iernii de altădată, cu preparate precum răciturile (piftia) și ciorba de boabe cu afumătură de porc, gătite după rețete vechi, documentate de specialiștii muzeului.

Citește și: Piftie ca la țară și ciorbă cu afumătură, gătite pe loc la Muzeul ASTRA

Spectacole la Teatrul „Gong”

La Teatrul „Gong”, copiii sunt așteptați la spectacolul „Puiul de lebădă”, o adaptare după Hans Christian Andersen, recomandată copiilor cu vârsta peste 3 ani. Spectacolul are loc sâmbătă, de la orele 11:00 și 16:00, și duminică, de la ora 11:00, fiind un spectacol cu păpuși și actori la vedere. Biletele pot fi achiziționate aici.

Citește și: Modificări în programul de la Teatrul „Gong”: s-au anulat câteva spectacole

Filme noi la CineGold

CineGold a pregătit pentru acest weekend mai multe filme interesante. „Micuța Amelie”, „Mercy”, „Marty Supreme”, „Familie de închiriat”, „Catane” și „Hamnet” sunt trintre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest sfârșit de săptămână la CineGold Sibiu.

Meci de baschet, la Sala Transilvania

Iubitorii sportului sunt invitați luni, 2 februarie, la Sala Transilvania, unde are loc meciul de baschet dintre CSU și CSM Târgu Mureș.

Foto: CSU Sibiu

Alte evenimente de neratat în weekend

Tot sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la 19:00, la Centrul Ion Besoiu, publicul este invitat la „Spărgătorul de nuci”, un spectacol îndrăgit al iernii. Prețul biletelor este de 20 de lei (bilet întreg) și 10 lei (bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari). Biletele pot fi achiziționate aici.

În aceeași seară, la Catedrala Evanghelică, are loc un concert de orgă, programat între 19:00 și 19:45, cu un preț al biletului de 20 de lei.

Experiență imersivă la MINA Pop-up

Vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 20:30, la MINA Pop-up din Piața Mică, sunetul naiului prinde culoare într-un recital imersiv susținut de Radu Nechifor, desfășurat printre proiecțiile show-ului „Cei mai faimoși pictori clasici români”.