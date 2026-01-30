contract semnat la sibiu: școlile primesc 330 de camere de videoconferință

Primăria Sibiu continuă să investească în modernizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiu, printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin PNRR.

Cu un buget de 46,33 milioane de lei, grădinițele, școlile, liceele și cluburile sportive beneficiază de mobilier nou, echipamente IT moderne (table interactive, calculatoare, imprimante, scannere, sisteme tip sound bar, tablete grafice și altele), materiale didactice, dotări pentru sălile de sport și echipamente specifice atelierelor colegiilor cu profil tehnic.

“Ne apropiem de încheierea acestei ample investiții, care a presupus zeci de proceduri de achiziție. Grădinițele, școlile și liceele din Sibiu s-au înnoit și din punctul de vedere al mobilierului și al echipamentelor, nu doar prin modernizarea spațiilor, un proces continuu pentru care alocăm resurse considerabile în fiecare an. Scopul este acela de a pune la dispoziția elevilor echipamente noi și moderne, care să îi ajute să învețe.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

În această săptămână a fost semnat contractul pentru achiziția a 329 de camere de videoconferință pentru 49 de unități de învățământ, cu o valoare de 516.000 de lei. Furnizorul, S.C. Brahms International S.R.L. din Brașov, va livra echipamentele în termen de 20 de zile de la emiterea comenzii.

Pe lângă coordonatele tehnice specifice unor astfel de echipamente, camerele de videoconferință achiziționate au funcții de acces la fluxurile video de pe internet, scanare progresivă, funcții superioare pentru setarea imaginii, streaming audio bidirecțional, precum și capacitatea de a anula ecoul și de a îmbunătăți calitatea vocii.

Stadiul proiectului amplu de dotare a unităților de învățământ:

Până în prezent s-au achiziționat și s-au livrat dotări în valoare de 41,17 milioane de lei, dintre care amintim:

Mobilier pentru clasele din 26 de școli și licee: 12.957 de pupitre cu scaune reglabile, 473 de catedre, 585 de dulapuri, 458 de măsuțe pentru echipamentele IT;

Mobilier pentru grupele din 23 de grădinițe: 2.461 de scaune reglabile, 1.212 măsuțe, 124 de catedre, 752 de dulapuri, 135 de biblioteci. Acestea au fost dotate și cu materiale didactice – jocuri didactice pentru mai multe discipline, jocuri de construcție și căsuțe de păpuși.

Mobilier pentru cabinetele școlare de matematică, geografie, muzică, asistență psihopedagogică, etc. din 37 de școli și licee: 27 de birouri, 40 de dulapuri, 27 de mese, 110 scaune, 218 pupitre individuale cu scaune, pentru elevi, 54 de etajere. S-au achiziționat și materiale didactice, cum ar fi binocluri, colecții de roci minerale, globuri geografice, pluviometre, machete motorizate ale sistemului solar, stație meteo cu giruetă, diverse instrumente muzicale, machete ale unor corpuri geometrice, culegeri de matematică și jocuri de geometrie. Cabinetele de asistență psihopedagogică au primit jocuri pentru dezvoltarea socio-emoțională și diverse publicații de specialitate

Mobilier pentru 18 laboratoare de fizică, chimie, biologie și informatică: 225 de mese speciale, 16 mese de laborator cu rezistență sporită la substanțe, 450 de scaune, 42 de dulapuri pentru materiale și substanțe, 17 mese pentru echipamente. Și aceste spații au fost echipate cu materiale didactice, de la truse pentru experimente, microscoape și mulaje pentru biologie și până la senzori de măsurare și sticlăria necesară experimentelor practice.

Dotări pentru 27 de săli de sport din școli, licee și cluburi sportive școlare: 23 de mese de tenis, 82 de spaliere, 230 de seturi de badminton, 45 de trambuline pentru sărituri, 44 lăzi de gimnastică, 45 de capre pentru sărituri, gantere, stâlpi de volei, panouri de baschet, cronometre, bare de tracțiuni, etc.

Echipamente IT pentru toate unitățile de învățământ: 939 de table inteligente, 1.474 computere All-in-one, 943 imprimante, 907 de sound bar-uri, 923 routere WiFi, 118 laptopuri.

Aparatură, echipamente noi și machete tehnice pentru atelierele liceelor tehnice și tehnologice: bancuri de lucru, mașini de găurit, de frezat și de șlefuit, pistoale de lipit, truse de scule, aparate și instrumente de măsură, menghine, dulapuri metalice, echipamente de protecție, halate și ochelari de protecție, machete de utilaje, platforme software cu conținut digital tehnic despre procesele de funcționare și realizare a utilajelor, simulatoare auto, posturi de învățare coafor sau croitorie, și echipamente pentru analize alimentare, hote, frigidere, plite, electrocasnice mici, microscoape digitale.