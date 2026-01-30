accident grav la mediaș: două femei spulberate pe trecerea de pietoni

Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au intervenit în seara zilei de vineri, 30 ianuarie, la un accident rutier deosebit de grav, produs pe Șoseaua Sibiului din municipiul Mediaș.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că o șoferiță în vârstă de 68 de ani, din localitatea Dârlos, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului.

Din această cauză, mașina condusă cu viteză nu a putut frâna la timp și a lovit puternic două femei, în vârstă de 31 și 56 de ani, care erau angajate regulamentar în traversarea părții carosabile.

Starea victimelor

Conform SAJ Sibiu, în urma impactului, femeia pieton în vârstă de 31 de ani, din Pitești, a suferit un traumatism cranio-facial și un traumatism de șold. Aceasta a fost transportată de urgență la spital.

Echipajele medicale ale SAJ au acordat asistență și celeilalte femei pieton, în vârstă de 56 de ani, însă aceasta a refuzat transportul la spital, nefiind rănită grav.