accident în jina, declarat la 8 zile distanță: una dintre mașini era neînmatriculată

Ieri, 29 ianuarie, în jurul orei 08:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au fost sesizați de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Jina, care s-a prezentat la sediul unității pentru a declara un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că accidentul ar fi avut loc la data de 21 ianuarie a.c., pe strada Băieși din localitatea Jina, și a implicat două autoturisme. Conform polițiștilor, tânărul de 23 de ani ar fi fost acroșat în partea din spate a autovehiculului pe care îl conducea, de către un alt autoturism care se deplasa în același sens de mers, la volanul căruia se afla un tânăr de 20 de ani.

În urma verificărilor, polițiștii au mai constatat faptul că autoturismul condus de tânărul de 23 de ani nu era înmatriculat, acesta având autorizația de circulație provizorie expirată.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat.

FOTO Primăria Jina