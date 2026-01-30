accident în sibiu: vinovat, un bărbat din vâlcea, băut la volan

În cursul zilei de joi, 29 ianuarie, în jurul orei 20:00, un bărbat de 57 de ani din județul Vâlcea a provocat un accident rutier pe Bulevardul General Vasile Milea din municipiul Sibiu.

Conform polițiștilor, acesta se deplasa pe bulevard spre strada Semaforului și, ajungând la intersecția cu strada Vasile Aron, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, condus de un bărbat de 58 de ani din județul Brașov, acroșându-l.

Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime. Totuși, testarea alcoolscopică a șoferului implicat a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.