accident într-o benzinărie din miercurea sibiului: șofer fără permis, reținut de poliție

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Dobârca, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de conducere fără permis.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 27 ianuarie, în jurul orei 19:35, atunci când polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, într-o stație de alimentare cu combustibil din Miercurea Sibiului

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat conducătorul unui autoturism avariat, un tânăr de 18 ani din județul Arad. Celălalt șofer implicat în accident părăsise însă locul evenimentului.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au reușit să îl identifice pe cel de-al doilea conducător auto, un bărbat de 38 de ani din Dobârca, care a fost invitat la sediul poliției.

Din cercetări a rezultat că acesta se afla la volanul unei autoutilitare și, la punerea în mișcare de pe loc, nu s-ar fi asigurat, intrând în coliziune cu un alt autoturism. Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea dreptul legal de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Pe baza probelor administrate, la data de 29 ianuarie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.