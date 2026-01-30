Un accident rutier s-a produs vineri la Gura Râului între două mașini. Mai multe persoane au primit asistență medicală la fața locului, iar un bebeluș a fost dus la spital.
Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe strada Principală din localitatea Gura Râului, în care au fost implicate două autoturisme.
„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce se deplasa pe strada Principală spre centrul localității Gura Râului, un sibian de 46 de ani nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare de deplasare și a intrat în coliziune cu autoturismul condus pe același sens de mers, de către un bărbat de 36 de ani din județul Vâlcea”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.
În urma accidentului, o minoră de 3 luni, aflată în autoturismul condus de către bărbatul de 36 de ani, a fost transportată la spital de un echipaj SMURD pentru acordarea de îngrijiri medicale.
„În accident au fost implicate 5 persoane (4 adulți și un minor). În urma evaluării medicale, cei 4 adulți au refuzat transportul la spital. Minora în vârstă de aproximativ 3 luni prezenta stare de somnolență și a fost transportată însoțită de mama acesteia la CPU Luther pentru investigații suplimentare”, transmite ISU Sibiu.
Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
