actrița catherine o’hara, mama lui kevin din „singur acasă”, a murit la 71 de ani

Actrița canadiană Catherine O’Hara, cunoscută de milioane de spectatori din întreaga lume pentru rolul mamei lui Kevin din celebrul film „Singur acasă”, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, potrivit publicației TMZ.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, actrița ar fi murit după o boală scurtă, fiind transportată în stare gravă la un spital din Los Angeles, unde a fost declarată decedată. Deocamdată, cauza exactă a morții nu a fost făcută publică.

Catherine O’Hara a avut o carieră remarcabilă, devenind una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie din America de Nord. A câștigat două premii Emmy pentru interpretările sale din serialele „Schitt’s Creek” și „SCTV”.

Pe lângă rolul emblematic din „Singur acasă”, actrița a apărut și în filme precum „Beetlejuice”, „Christopher Robin” și a dat voce unor personaje din animații populare precum „The Nightmare Before Christmas” și „Chicken Little”.

Ultimele sale apariții au fost în serialele „The Studio” (Apple TV) și „The Last of Us”, unde a avut un rol episodic.

Catherine O’Hara s-a născut în Toronto, Canada, și a rămas o figură iubită a cinematografiei internaționale.