anaf ia la control averile uriașe nejustificate în 2026: cine riscă amenzi dure

Agenția Națională de Administrare Fiscală își va concentra controalele în 2026 asupra contribuabililor care afișează averi sau cheltuieli semnificative, dar nu au venituri oficiale declarate, folosind inclusiv instrumente digitale și date centralizate.

În cadrul Conferinței Anuale de Fiscalitate EY, șeful ANAF a explicat că verificările nu vor fi „la întâmplare” și nici pe criterii de rudenie, ci vor urmări discrepanțele evidente dintre bunurile deținute și veniturile raportate fiscal.

„O persoană care își cumpără o casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face publice aceste achiziții și, în același timp, declară venituri zero, va fi vizată de ANAF”, a spus Adrian Nica

Potrivit Mediafax, Președintele Fiscului a respins ideea conform căreia rudele contribuabililor ar putea fi vizate.

„ANAF nu controlează pe nimeni pentru că este rudă cu cineva. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți și cheltuieli nejustificate. Dacă cineva invocă donații sau împrumuturi fictive, aceste situații vor fi analizate”, a declarat acesta.

Șeful ANAF a oferit și exemple concrete ale practicilor frecvent întâlnite de Fisc: achiziții de bunuri de valoare pe numele unor persoane fără venituri sau pe numele rudelor în vârstă, urmate de revânzări rapide, pentru a masca proveniența banilor. De asemenea, ANAF a identificat și venituri semnificative nedeclarate în mediul online, unde unele persoane obțin sume consistente fără a plăti taxe.

Digitalizarea instituției permite acum identificarea rapidă a acestor situații, prin corelarea informațiilor fiscale, bancare și a datelor raportate electronic.