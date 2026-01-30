campanie de amploare în școlile din sibiu: poliția a ajuns la peste 1.100 de elevi

În perioada 26–30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară au derulat o serie de activități preventive dedicate Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, vizând creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ din județul Sibiu.

În cadrul acestor activități, oamenii legii au fost prezenți în 11 școli, discutând cu aproximativ 870 de elevi despre consecințele negative ale faptelor de violență și promovând un climat educațional sigur. Printre evenimentele organizate s-a numărat participarea polițiștilor la festivitatea de premiere a proiectului „Școala mea fără violență” din localitatea Tălmaciu, precum și implicarea lor în alte activități preventive desfășurate în școlile din municipiul Sibiu.

Pe 28 ianuarie 2026, a avut loc o acțiune integrată pe raza municipiului Sibiu, la care au participat efective din structurile de siguranță școlară, prevenirea criminalității, ordine publică, investigații criminale, investigarea criminalității economice, Serviciul Criminalistic, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu. În cadrul acțiunii, polițiștii au desfășurat opt activități preventive în trei unități de învățământ, beneficiind 318 elevi, iar 13 agenți economici au fost instruiți pentru prevenirea comercializării produselor din tutun, alcool și băuturi energizante către minori.

Autoritățile recomandă părinților să acorde atenție sporită nevoii copiilor de a beneficia de un climat afectiv pozitiv în familie, să cunoască anturajul elevilor, să monitorizeze parcursul lor școlar și să mențină un dialog deschis și sincer.

Siguranța elevilor rămâne o prioritate, iar polițiștii transmit un mesaj clar: violența nu este o soluție.