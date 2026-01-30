cazul elevului sibian care și-a sugrumat și tăiat colegul cu un cuțit: în prag de exmatriculare

Un caz grav de violență a avut loc, în 15 ianuarie, într-o școală din județul Sibiu. Un elev a sugrumat un băiat și l-a tăiat cu un cuțit chiar în curtea unității de învățământ. Conducerea școlii a decis ce măsuri se vor aplica.

În 15 ianuarie, în jurul orei 08:00, chiar înainte de începerea cursurilor, în curtea Școlii Gimnaziale „Stephan Ludwig Roth” din Moșna, județul Sibiu, doi elevi au început să se certe. Totul a pornit în urma unor discuții aprinse purtate pe TikTok. Un al treilea coleg a intervenit pentru a-i despărți pe cei doi, moment în care un elev în vârstă de 14 ani l-a sugrumat pe acesta și l-a înțepat cu un cuțit. (DETALII AICI)

În urma evenimentului, elevul a avut nevoie de îngrijiri la fața locului, după care a fost dus la spital.

Ce măsuri ia școala

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), Comisia de Cercetare Disciplinară a școlii a propus ca elevul să primească nota 2 la purtare și să fie eliminat de la cursuri pe o perioadă de 5 zile.

Consiliul Profesoral a considerat că măsura este mult prea blândă, motiv pentru care a decis ca elevul să primească un preaviz de exmatriculare.

„În urma analizării abaterilor săvârșite, a documentelor întocmite de cadrele didactice și punctului de vedere exprimat, Consiliul Profesoral a hotărât aplicarea sancțiunii: preaviz de exmatriculare (…), însoțit de scăderea notei la purtare la 2 pentru acest modul 3, an școlar 2025/2026”, se arată în decizia Consiliului.

„De asemenea, s-a hotărât implementarea unor măsuri de sprijin și monitorizare, precum: consiliere individuală perioadă realizată de consilierul școlar, participarea la programe și activități educative de prevenire a violenței, informarea constantă a părinților cu privire la evoluția elevului, ședințe de consiliere comună elev-părinte-diriginte/consilier, stabilirea unui angajament scris între școală, elev și familie privind respectarea regulilor școlare, monitorizarea zilnică/săptămânală a comportamentului de către diriginte și cadrele didactice, fișă comportamentală completată lunar, evaluări lunare privind progresul școlar și comportamental, analiză perioadă a situației în cadrul comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței, întocmirea unui plan de siguranță și reintegrare în colaborare cu DGASPC și DAS a UAT Moșna”, se mai arată în decizia Consiliului Profesoral.

De la începutul anului și până în prezent, au fost sesizate către DGASPC Sibiu, de către unitățile școlare, 5 altercații între elevi. Unele dintre ele au fost mediatizate, cum este și cazul celor două eleve de la Școala 21 care și-au bătut colega în baie. (DETALII AICI)