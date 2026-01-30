cod galben de ceață în județul sibiu: vizibilitate sub 50 de metri în 7 localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață, 30 ianuarie 2026, o avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Sibiu.
Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:00 – 11:00 și vizează localitățile: Avrig, Tălmaciu, Racovița, Porumbacu de Jos, Turnu Roșu, Arpașu de Jos și Boița.
Potrivit meteorologilor, local se va semnala ceață densă, care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze luminile de ceață.
Ultima oră
- Spectacole de comedie la Sala Traube: Bordea și Cortea, revin la Mediaș acum 3 minute
- Metodă nouă de țepe pe piața chiriilor din Sibiu – O femeie la un pas să fie păcălită: „Trimite banii și vin” acum 12 minute
- Accident în Sibiu: vinovat, un bărbat din Vâlcea, băut la volan acum 15 minute
- Accident în Jina, declarat la 8 zile distanță: una dintre mașini era neînmatriculată acum 18 minute
- Raluca Turcan le dă dreptate lui Bibu și Fodor: ,,Sibiul are nevoie de o sală de sport modernă” / video acum 22 de minute