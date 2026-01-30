computer tomograf unic în românia, la spitalul județean sibiu: a costat 8 milioane lei

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a achiziționat un computer tomograf de ultimă generație, respectiv Canon Aquilion ONE INSIGHT Edition, cu 320 de rânduri de detector și 640 slices.

Investiția a fost realizată de Consiliul Județean Sibiu, în valoare de peste 8 milioane de lei. Acest aparat CT este momentan unic în România.

Potrivit Agerpres, noul aparat va aduce un salt tehnologic major în diagnosticul medical, în special pentru pacienții oncologici, facilitând depistarea rapidă și precisă a cancerului.

„Acest CT plasează spitalul nostru în zona excelenței medicale, comparabilă cu marile centre europene. Pentru pacienți, înseamnă diagnostice rapide, stadializare precisă și monitorizare eficientă, cu doze reduse de radiații și examinări mai scurte”, a explicat Călin Boar.

Și medicii radiologi confirmă performanțele aparatului. Mariana Sandu, șefa Secției de Radiologie, a subliniat că CT-ul Canon Aquilion Insight permite investigații rapide, imagini de calitate superioară și expunere redusă la radiații.

„Pentru pacienții oncologici, avantajele sunt majore: evaluarea precisă a extensiei bolii, detectarea leziunilor mici și monitorizarea răspunsului la tratament. Aparatul permite, de asemenea, investigații cardiace într-un singur ciclu cardiac (‘One-Beat’) și analize avansate cu scanare dual-energy, reducând artefactele și îmbunătățind precizia diagnosticului coronarian și vascular”, a declarat medicul.

Noul CT include și soluții software bazate pe inteligență artificială, care scurtează timpul de examinare la doar 2-3 secunde pentru anumite scanări și reduc considerabil doza de radiații, păstrând calitatea imaginii. Aparatul va fi folosit atât pentru pacienții internați, cât și pentru cei din ambulator, fiind în curs de contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Florin Grosu, fost șef al Secției de Radiologie, care a contribuit la proiectul achiziției, a explicat că aparatul este util mai ales pacienților dificili de cooperat și celor care necesită examene repetate, cum sunt pacienții oncologici, datorită vitezei mari și calității superioare a imaginilor, cu doze reduse de iradiere.

SCJU Sibiu primește cele mai grave cazuri din județ și din zonele limitrofe, iar numărul pacienților a condus la investiții consistente în aparatură medicală de ultimă generație, realizate de Consiliul Județean Sibiu.