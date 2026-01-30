consilierii județeni au aprobat ghidurile aferente agendelor comunității și proiecte vizând sănătatea, mediul și cooperarea internațională

Printre deciziile luate în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, se regăsește aprobarea ghidurilor pentru accesarea finanțărilor nerambursabile aferente Agendei pentru Educație, Agendei pentru Tineret, Agendei pentru Cultură și Dezvoltarea Comunității, precum și Agendei sportive.

Forma actuală a acestor ghiduri a fost stabilită în urma consultărilor anuale desfășurate la sediul Consiliului Județean Sibiu, la care au participat beneficiarii și organizatorii proiectelor finanțate.

Prin aceste programe, peste 25.000 de elevi din aproximativ 200 de unități de învățământ beneficiază de proiecte educative privind sănătatea, prevenirea bullyingului și a consumului de droguri. Inițiativele pentru tineret susțin voluntariatul, sănătatea fizică și mintală și implicarea civică, iar programele culturale și sportive sprijină dezvoltarea comunităților locale și performanța în competiții interne și internaționale. În anul 2025, Consiliul Județean Sibiu a alocat 4,2 milioane lei pentru Agendele comunității, iar bugetul aferent acestui an va fi stabilit după aprobarea Bugetului local al Județului Sibiu.

Totodată, au fost actualizate tarifele pentru spațiile publicitare din interiorul Sălii Transilvania, cât și cele pentru producătorii prezenți la Piața Volantă, aplicabile începând cu 1 februarie 2026. Închirierea unei mese va costa 25 lei/zi, iar cea pentru vitrină va fi de 50 lei/zi. Se menține gratuitatea pentru mesele si vitrinele frigorifice amplasate vinerea, în curtea Consiliului Județean.

Un alt proiect aprobat vizează Programul „Anii Drumeției” 2025–2026, derulat în parteneriat cu Asociația Județeană de Turism Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean. Programul promovează ecoturismul și cunoașterea florei și faunei montane, prin drumeții ghidate pentru elevi și cadre didactice. De la lansarea acestui parteneriat au fost organizate peste 240 de ture gratuite pentru aproximativ 6.500 de elevi din județul Sibiu. Dincolo de investițiile în extinderea și modernizarea a peste 800 de kilometri de poteci, educația tinerei generații pentru un mediu mai curat și un stil de viață sănătos rămâne o prioritate a acestui program inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

În domeniul infrastructurii, s-a aprobat trecerea unor terenuri din domeniul public al județului în domeniul public al Statului Român, pentru realizarea Autostrăzii Sibiu–Făgăraș, tronson 1. Terenurile vizate se află în localitățile Tălmaciu, Turnu Roșu și Racovița și fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

S-au aprobat și actualizările indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de reabilitare termică a clădirilor C16 – Pavilionul Psihiatrie V și C8 – Policlinică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda” Sibiu, generați de lucrările suplimentare care se impun a fi executate. Valoarea totală a investițiilor este de 12,77 milioane lei, respectiv 9,49 milioane lei, ambele proiecte fiind finanțate din fonduri europene în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027.

În domeniul protecției mediului, a fost aprobat primul raport de monitorizare a calității aerului în județ pentru anii 2024–2025. Documentul prezintă stadiul implementării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului 2024–2028, prin modernizarea parcului auto, achiziția de microbuze electrice școlare, reabilitarea termică a clădirilor publice și extinderea rețelei de gaze naturale. Raportul va fi public pe pagina web a administrației județene și transmis autorităților de mediu.

De asemenea, s-a aprobat Acordul de Cooperare cu Departamentul Ille-et-Vilaine, Regiunea Bretania (Franța), prin care se continuă o colaborare internațională începută în urmă cu mai bine de 30 de ani. Acordul vizează domenii precum tineret, mediu, turism și cultură, egalitate de gen, incluziune socială și schimburi profesionale și administrative, asigurând cadrul pentru bune practici și proiecte durabile între cele două autorități locale.