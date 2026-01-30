consultațiile online, reglementate oficial: ce servicii pot fi făcute la distanță și când e obligatoriu ”față în față”

Guvernul a aprobat o ordonanță care oferă telemedicinei un cadru legal clar, funcțional și coerent, urmând ca detaliile aplicării să fie stabilite prin acte normative ulterioare.

Actul normativ precizează tipurile de servicii medicale care pot fi furnizate la distanță și condițiile în care consultația față în față rămâne obligatorie. Sunt vizate domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, în care deciziile medicale trebuie să fie sigure, bine fundamentate și protejate profesional.

Potrivit Mediafax, clarificarea cadrului legal asigură o aplicare unitară la nivel național, oferind predictibilitate furnizorilor de servicii medicale și reducând riscurile juridice și profesionale. În același timp, pacienții beneficiază de un acces mai facil și sigur la serviciile medicale.

Modificări privind examenele pentru obținerea titlului de medic

Ordonanța prevede și modificări privind examenele pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist: proba scrisă se va desfășura cu subiecte unice la nivel național, pentru fiecare specialitate, începând cu semestrul II al anului 2026.

Amânarea introducerii subiectelor unice se explică prin necesitatea pregătirii riguroase a infrastructurii, procedurilor și resurselor umane în toate centrele universitare, pentru a asigura echitate între candidați.

Măsura va contribui la standardizarea nivelului profesional al medicilor, medicilor stomatologi și farmaciștilor specialiști și la alinierea evaluării la tendințele internaționale în domeniul sănătății.

