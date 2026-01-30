imagini revoltătoare din centrul sibiului: mai mulți tineri distrug podeaua unui imobil monument istoric / video

Petrecăreții care se distrează la pub-ul ce sfidează legea în centrul Sibiului au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce distrug o parte din curtea interioară a clădirii monument istoric.

Imaginile arată cum mai multe persoane, pe rând sau simultan, sar pe scândurile deja rupte ale terasei clădirii monument istoric, ca pe o trambulină. Un tânăr este surprins în timp ce sare pe scândurile șubrede, iar un altul trage de balustradă până când aceasta este înclinată periculos spre peretele interior al clădirii.

Camerele de supraveghere au surprins, în datele de 23 și 24 ianuarie, mai mulți tineri care distrug terasa clădirii. Aceștia fie sar pe scândurile deja deteriorate, fie trag cu forță de balustradă, pe care o înclină.

Potrivit informațiilor, persoanele surprinse ar fi clienți ai Shisha Narghilea Pub, local care funcționează ilegal într-o clădire monument istoric din centrul Sibiului.

Încă din luna noiembrie, locatarii din curtea comună în care funcționează Shisha Narghilea Pub susțineau că problemele persistă de ani de zile. Aceștia afirmau că au apelat în repetate rânduri la 112, însă situația nu s-a schimbat.

Poliția a verificat localul, patronul nu răspunde

În data de 24 ianuarie, Poliția Sibiu a efectuat o verificare la pub-ul care funcționează ilegal pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Reporterul Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu patronul localului, însă acesta nu a răspuns apelurilor telefonice.

Încă din luna noiembrie, Primăria Sibiu confirma oficial faptul că Shisha Narghilea Pub funcționează fără acord de funcționare. În același timp, Poliția Locală l-a sancționat pe administrator de 16 ori pentru neprezentarea documentelor solicitate.

Suspendat încă din 2023, dar deschis în continuare

Potrivit Primăriei Sibiu, localul dintr-o curte de pe strada Nicolae Bălcescu funcționează fără acord încă din anul 2023, când Poliția Locală a efectuat primele verificări în teren. La acel moment, a fost aplicată o sancțiune contravențională și s-a dispus măsura complementară de suspendare a activității.

„Societatea nu a obținut nici până în prezent acordul de funcționare și își desfășoară în continuare activitatea, deși se află în perioada de suspendare. Din informațiile Poliției Locale, ultimul eveniment organizat a avut loc în data de 27.10.2025. Astfel, în urma unei monitorizări periodice, în perioada aprilie 2023 și până în prezent, administratorul a fost sancționat de Poliția Locală de 16 ori pentru neprezentarea documentelor solicitate”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.