O sibiancă aflată în căutarea unei chirii a contactat mai multe persoane care ofereau spre închiriere apartamente în municipiul Sibiu. Unul dintre anunțuri i-a atras atenția în mod special, prețul fiind neobișnuit de mic pentru zona respectivă. Proprietarul justifica tariful redus prin lipsa unui loc de parcare.

O nouă metodă de înșelăciune a început să apară pe piața imobiliară din Sibiu. Este vorba despre practica „proprietarul plecat în străinătate”. Mai exact, escrocul se prezintă drept proprietar al unui apartament situat într-o zonă bună a orașului – în acest caz, pe Bulevardul Mihai Viteazu – și susține că nu se află în România. Sub acest pretext, solicită plata chiriei și a avansului exclusiv prin transfer Western Union, înainte de orice vizionare.

Anunțul publicat pe site-ul publi24.ro suna astfel: „Preț fix 1200 lei și doresc avans pe 3 luni = 3600 lei, fără altă garanție. După mutare nu o să plătiți primele 3 luni deoarece ați plătit în avans. Doresc așa să fiu sigur că nu se pleacă după o lună sau două.

Apartamentul este decomandat, la etajul doi, în blocul ING de pe Bulevardul Mihai Viteazu.

Sunt proprietar, persoană fizică și nu sunt interesat de intermediari.

Mobilat și utilat, centrală termică, cablu TV, internet, mașină de spălat”, se arată în anunț.

Anunțul este însoțit de fotografii care, cel mai probabil, nu aparțin proprietarului și au fost „împrumutate” de la alți proprietari.

Cum funcționează schema

Schema este relativ simplă, dar bine pusă la punct. Persoana care încearcă să dea țeapa: oferă un apartament atractiv, la un preț sub media pieței, susține că este plecată din țară și că va reveni special pentru predarea locuinței, cere plata în avans a două sau trei luni de chirie, sub pretextul unei „garanții” și refuză vizionarea apartamentului înainte de trimiterea banilor.

Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul adoptă un ton prietenos și se prezintă drept un „om de cuvânt”, chiar credincios. Pe parcursul discuției, presiunea crește, iar plata este justificată ca fiind necesară pentru „rezervarea” apartamentului.

Sursa foto: Publi.24.ro

Mesajele trimise de așa-zisul proprietar

În corespondența purtată cu potențiala chiriașă, bărbatul oferă explicații detaliate: „Vă scriu referitor la apartamentul meu decomandat cu 2 camere din Bulevardul Mihai Viteazul, etaj 2, bloc cu ING Bank. Chiria este 1200 lei fix, cu contract la ANAF, și doresc avans pe 3 luni, fără altă garanție. Nu am loc de parcare, de aceea am cerut mai puțini bani.

Am prins un job mai bun aici, în Nantes, și o să stau mai mult timp, mai ales că soția mea are cetățenie franceză”, a scris acesta prin e-mail, acolo având loc întreaga conversație.

Acesta refuză să ofere adresa exactă și evită discuțiile telefonice, motivând că a fost contactat de prea mulți agenți imobiliari care „se dau clienți”.

Sursa foto: Publi24.ro

Răspunsul care confirmă țeapa

Întrebat când poate fi vizionat apartamentul, presupusul proprietar oferă un răspuns contradictoriu, care ridică suspiciuni clare. „Ar fi fost normal să vedeți locuința înainte de drumul meu în România, dar nu am pe nimeni de încredere și nu am vrut să las cheia sau să colaborez cu agenție imobiliară. M-am gândit că pozele ar fi de ajuns. Plata se face după vizionare și după ce facem contractul”, a mai spus acesta.

Femeia spune că cel mai mare semn de întrebare și l-a pus atunci când i s-a cerut plata în avans, fără să vadă apartamentul înainte. „Inițial, totul părea în regulă. Prețul era bun, explicațiile păreau logice, iar persoana vorbea foarte politicos. Am devenit suspicioasă în momentul în care mi s-au cerut bani în avans, înainte să pot vedea apartamentul. Atunci mi-am dat seama că este o țeapă și am decis să nu trimit nicio sumă”, a spus aceasta.

Deși susține că plata se face „după vizionare”, discuția avansează rapid spre solicitarea banilor în avans, prin Western Union, metodă imposibil de recuperat în caz de fraudă.

Sursa foto: Publi24.ro

Agent imobiliar: „Să nu trimită nici o sumă de bani ”

Specialiștii recomandă ca niciodată să nu se trimită bani în avans pentru o locuință nevizionată și să fie evitate metodele de plată imposibil de urmărit, precum Western Union. Vizionarea apartamentului, verificarea actelor și semnarea contractului trebuie să aibă loc înainte de orice plată.

„Eu recomand clar clienților să nu trimită nici o sumă de bani în niciun cont bancar atâta timp când nu a văzut în mod direct persoana respectivă sau nu a vizionat locația, sau să apeleze la o agenție, deoarece noi agențiile, avem contact direct cu proprietarul, chiar de cele mai multe ori avem și cheile apartamentului, iar în acest fel toată procedura este în siguranță”, a spus agentul imobiliar Silviu Gorun.