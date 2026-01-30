noi medicamente compensate pentru cancer, boli rare și afecțiuni cronice: sunt peste 30

Alte 33 de medicamente urmează să fie introduse pe lista celor compensate și gratuite, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Măsura face parte dintr-un proces accelerat de actualizare a listei, derulat în ultimele șase luni, care a redus semnificativ numărul terapiilor ce așteptau de ani de zile acces la finanțare publică.

Potrivit ministrului, în luna septembrie 2025 au fost introduse pe listă 41 de molecule noi, iar la începutul acestui an vor fi adăugate alte 33 de medicamente.

Conform Mediafax, în domeniul oncologiei, una dintre cele mai importante noutăți este introducerea, pentru prima dată în sistemul public, a unui medicament radiofarmaceutic destinat tratamentului cancerului de prostată.

Pe lângă acesta, lista va include terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST, precum și alte forme de cancer pentru care medicina oferă în prezent tratamente țintite.

Acces la tratament pentru pacienții cu boli grave și rare

De asemenea, va fi asigurat accesul la tratament pentru pacienții care suferă de boli grave și rare, precum arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsiile severe, dar și diverse boli autoimune și inflamatorii cronice.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri”, a declarat ministrul Sănătății.

Pachetul de măsuri se află în prezent în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății.

FOTO https://medijobs.ro/