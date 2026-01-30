nonviolența devine prioritate în școlile din județul sibiu: zeci de activități educative

Cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, marcată anual la 30 ianuarie, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, instituție aflată în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și a Consiliului Județean Sibiu, subliniază importanța construirii unui mediu educațional sigur, bazat pe respect, empatie și cooperare în școlile din județ.

Astfel, în perioada 26–30 ianuarie 2026, specialiștii CJRAE Sibiu desfășoară aproximativ 95 de activități educative dedicate prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar. Acestea vizează dezvoltarea competențelor socio-emoționale, consolidarea comportamentelor prosociale și promovarea comunicării nonviolente.

„Nonviolența în școală nu este doar o temă de reflecție, ci o responsabilitate zilnică. Prin activitățile derulate, ne dorim să oferim elevilor, părinților și cadrelor didactice instrumente reale pentru construirea unor relații sănătoase și a unui climat educațional sigur, în care fiecare copil să se simtă acceptat și valorizat”, a declarat prof. dr. Valeria Purcia Ecaterina, directorul CJRAE Sibiu.

Prin aceste demersuri, peste 5.800 de elevi vor participa la activități interactive de informare, consiliere psihopedagogică și formare a abilităților de relaționare. Totodată, circa 1.160 de părinți vor fi implicați în sesiuni de educație parentală, iar 535 de cadre didactice vor lua parte la activități tematice privind managementul climatului educațional și prevenirea conflictelor la nivel de clasă și școală.

„Educația de calitate începe acolo unde copiii se simt în siguranță, ascultați și respectați. O școală fără violență este o școală în care fiecare copil are curajul să fie el însuși și șansa de a-și construi viitorul cu încredere. Consiliul Județean Sibiu susține aceste inițiative pentru că grija față de echilibrul emoțional al copiilor este, în esență, o investiție în societatea de mâine”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Activitățile desfășurate în această perioadă urmăresc, de asemenea, consolidarea parteneriatului dintre școală, familie și comunitate, ca fundament pentru dezvoltarea unor medii educaționale incluzive și prietenoase.

FOTO Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu