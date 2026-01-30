primăria cisnădie schimbă numele străzii hermann gmeiner. primar: „acest domn a abuzat copii”

Primăria Cisnădie va schimba denumirea unei străzi din oraș. Este vorba despre strada Hermann Gmeiner, denumită după fondatorul organizației SOS Satele Copiilor. Acesta a fost acuzat post-mortem de abuzuri sexuale.

Solicitarea, prezentată consilierilor locali în ședința de joi, a venit din partea SOS Satele Copiilor România, care a cerut Primăriei să schimbe denumirea străzii pe care se află sediul din Cisnădie. Strada poartă numele fondatorului organizației, Hermann Gmeiner, iar recent s-a descoperit că acesta a fost implicat în abuzuri asupra copiilor, în centre din Austria, în perioada 1950-1980.

Primarul Mircea Orlățan a confirmat că va iniția un proiect de hotărâre pentru schimbarea denumirii străzii. Asta înseamnă că aproximativ 150 de cetățeni vor fi nevoiți să își schimbe actele de identitate.

„Se pare că domnul acesta a abuzat copii în viața lui și au descoperit târziu. Eu cred că ar trebui să schimbăm numele, mai ales că acolo e SOS Satele Copiilor și dacă sunteți de acord, vom proceda la asta, cu tot ce înseamnă. Va trebui să schimbăm actele de identitate la 150 de cetățeni și așa mai departe. Cred că ar trebui să propunem la ședința următoare o hotărâre în sensul acesta”, a spus primarul Mircea Orlățan în ședința de joi.