prognoza meteo pe luna februarie: va fi mai cald ca de obicei

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026, care indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această parte a iernii, în cea mai mare parte a României.

Pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, meteorologii anunță în județul Sibiu o vreme mai caldă decât normalul perioadei. Valorile termice se mențin peste mediile climatologice specifice finalului de ianuarie, iar precipitațiile sunt slabe sau absente.

Potrivit meteorologilor, temperaturile medii vor depăși valorile normale în aproape toate regiunile, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta.

Săptămâna 2 – 9 februarie

În prima săptămână a intervalului analizat, temperaturile vor fi peste mediile climatologice în vestul, nord-vestul și centrul țării, dar și local în sud. În schimb, în extremitatea de nord-est se vor înregistra valori termice mai scăzute decât cele normale, în timp ce în restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate de media perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile vor fi deficitare pe arii restrânse din zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor menține, în general, la niveluri normale pentru acest interval.

Săptămâna 9 – 16 februarie

Pentru a doua săptămână, ANM prognozează temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Totodată, regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, cu cele mai importante cantități de precipitații estimate în zonele sudice.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Tendința de încălzire se va menține și în această perioadă, când temperatura medie a aerului va depăși valorile normale în cea mai mare parte a teritoriului. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

În ultima săptămână a intervalului, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, la nivel național. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Meteorologii atrag atenția că aceste estimări au un caracter orientativ și pot suferi modificări pe măsură ce intervalul prognozat se apropie.