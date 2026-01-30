proiectul noului spital județean, blocat de lipsa consensului politic. raluca turcan: „e un regret uriaș”/ video

Deputata PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a declarat vineri, 30 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sibiu, că lipsa unui consens politic real a blocat, în timp, unul dintre cele mai importante proiecte pentru județ: construcția unui nou Spital Județean.

Turcan a subliniat că, de-a lungul anilor, proiectul a fost susținut ori de câte ori PNL a avut miniștri cu responsabilități directe, însă schimbările frecvente de guvernare și alternanța politică au dus la abandonarea acestuia. Potrivit deputatei, odată cu venirea miniștrilor PSD, proiectul a fost „aruncat la coș”, fără rezerve.

„La nivelul Sibiului ar fi trebuit să existe consens politic pentru construcția unui spital județean nou. De fiecare dată când PNL a avut miniștri care puteau împinge acest proiect, lucrul acesta s-a întâmplat. Din păcate, din cauza alternanței și fluctuațiilor la guvernare, când au venit miniștrii PSD, proiectul a fost abandonat”, a declarat Raluca Turcan.

Aceasta și-a exprimat temerea că, în actualul context bugetar, realizarea unui nou Spital Județean devine din ce în ce mai dificilă, deși nu imposibilă. „Mă tem că este foarte târziu. Nu spun că nu se va realiza, dar este un regret uriaș – nu al meu, ci al sibienilor – că atunci când putea exista acest consens politic, mai ales între PNL și PSD, care aveau majoritate parlamentară, el nu a fost realizat”, a adăugat deputata.

Raluca Turcan a explicat că un astfel de proiect major ar fi trebuit să depășească interesele de partid și să fie tratat ca o prioritate strategică pentru comunitate, având în vedere nevoia acută de infrastructură medicală modernă în județul Sibiu.

În același context, deputata a mai precizat că există și alte proiecte pentru care ar trebui să existe consens politic, precum funcționalitatea completă a zonei metropolitane, însă subiectul spitalului rămâne, în opinia sa, cel mai dureros eșec al colaborării politice locale și naționale.