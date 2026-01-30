raluca turcan le dă dreptate lui bibu și fodor: ,,sibiul are nevoie de o sală de sport modernă” / video

Deputata Raluca Turcan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sibiu, pe 30 ianuarie, că județul Sibiu are nevoie de investiții clare și coerente în infrastructura sportivă, subliniind importanța construirii unei noi săli de sport dedicate comunității, în special tinerilor.

„Cred că Sibiul, așa cum arată ca oraș, mai are nevoie și în același timp ca județ. Nu vorbesc punctual doar despre oraș, ci despre Sibiul nostru, în ansamblu”, a afirmat Raluca Turcan. Aceasta a subliniat că dezvoltarea armonioasă a unei comunități nu poate avea loc fără facilități moderne care să încurajeze sportul și un stil de viață sănătos.

Deputata a atras atenția asupra lipsei unei infrastructuri sportive adecvate la nivelul județului și a reiterat faptul că a susținut constant investițiile în realizarea unei săli de sport moderne. „Am ținut și am urmărit să se investească în realizarea unei săli, cum s-o numi ea, în care să se facă sport în județul Sibiu. Mai ales pentru tinerii județului Sibiu, atât din oraș, cât și din municipiul Sibiu”, a precizat Turcan.

Potrivit acesteia, o astfel de investiție ar avea un impact major asupra dezvoltării sociale și educaționale a tinerilor, oferindu-le condiții moderne pentru practicarea sportului, dar și pentru organizarea de competiții și evenimente sportive de anvergură.

În cadrul ședinței Consiliului Local din 30 ianuarie, s-a discutat intens despre necesitatea unei noi săli de sport pentru echipele locale, mai ales în perspectiva reabilitării Sălii Transilvania. Consilierul PNL Andrei Bibu a readus în discuție unul dintre proiectele majore promise de actuala conducere a Primăriei: un complex de natație și agrement pe Calea Poplăcii.

„Nu mă mai interesează să candidez la Primăria Sibiu, vă spun din start. Tot ce îmi doresc este să las lucruri în urmă și să funcționeze lucrurile în orașul în care vreau să trăiesc conectat”, a declarat Bibu. El a adăugat: „Când spuneți un lucru, eu am încredere că se va întâmpla, chiar dacă avem viziuni diferite.”