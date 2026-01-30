s-a terminat amicalul mediașului cu cugir: acs, fără succes / video

Într-un joc de verificare disputat pe Stadionul ”8 Mai”, ACS Mediaș 2022 a remizat cu Metalurgistul Cugir, scor 2-2.

Cele două echipe de Liga 3, Mediaș și Cugir au oferit un amical viu, cu multe faze de poartă și patru goluri. A fost egalitate la pauză, scor 1-1, dar și la final: 2-2. Golurile medieșenilor au fost reușite de Țala și Noian.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Sunt mulțumit în mare parte, având în vedere că nu am neglijat deloc pregătirea fizică, băieții au jucat exact ce le-am spus. Cu cât trec săptămânile și o să ne apropiem de campionat, îmi propun să facem un prim 15-16 de bază, este concurență și fiecare trebuie să aibă cât mai multe minute” a declarat antrenorul Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a clubului.

În primul joc de verificare al iernii, ACS Mediaș s-a impus cu 6-1 în meciul cu Sporting Cluj, o echipă de județ.

Medieșenii vor mai disputa amicale cu Olimpia Satu Mare (7 februarie), FC Hermannstadt II (11 februarie), Odorheiu Secuiesc (14 februarie) și Universitar Alba Iulia (20 februarie).