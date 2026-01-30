sibian terorizat de lătratul câinilor vecinilor. poliția animalelor face verificări: „de aproape zece ani nu pot trăi normal”/ video

Un sibian care locuiește pe strada Gheorghe Asachi, la numărul 77, spune că viața i-a fost grav afectată de lătratul constant al câinilor vecinilor, o problemă care persistă de aproape un deceniu. Nanu Mircea afirmă că, în ciuda numeroaselor sesizări făcute către autorități, situația a rămas neschimbată.

„Vai de mine, eu cred că sunt de aproape zece ani de când nu pot trăi din cauza lătratului de la câini. Vecinii stau la numărul 79. Eu nu am animale, câini, pisici, absolut nimic. Dar ei latră întruna. Zi și noapte”, spune bărbatul.

Potrivit acestuia, este vorba despre doi câini din rasa Labrador, care ar fi lăsați nesupravegheați și neîngrijiți. „Nu sunt absurd, pentru câini e o normalitate să latre. Dar nu pot latra 24 din 7. Este ceva suspect. Ei latră sub formă de ajutor. Nu sunt plimbați, nu sunt supravegheați, iar stăpânei nu îi pasă. Nici măcar nu iese în curte să vadă de ce latră, dacă a venit cineva sau ce se întâmplă”, afirmă sibianul.

,,Nu pot să dorm. Sunt disperat”

Situația îi afectează direct activitatea profesională. Nanu Mircea lucrează ca portar, în ture de 24 de ore cu 72 de ore libere. „Vin acasă după tură și nu pot să dorm. Sunt disperat. Nu mai știu ce să fac”, spune acesta.

Bărbatul a apelat în repetate rânduri la autorități. Pe data de 22 ianuarie, acesta a sunat la Poliția Locală. „Au venit doi polițiști, au intrat în curte, au filmat cum latră câinii, au văzut tot. Și mi-au spus că nu există o lege care să permită amendarea vecinei pentru câinii care latră”, povestește el.

Ulterior, sibianul a depus sesizări și la Poliția pentru Protecția Animalelor, pe strada Avram Iancu, dar și din nou la Poliția Locală, inclusiv în cursul zilei de ieri și al serii precedente. „Am depus plângeri peste plângeri. Astăzi am fost din nou și le-am cerut procesul verbal și filmarea cu lătratul câinilor”, mai spune Nanu Mircea.

Frustrarea acestuia este amplificată de sentimentul de neputință în fața legii. „Serios? Dacă le otrăvesc sau fac ceva, mă ia pe mine poliția și ajung la pușcărie. Eu nu vreau asta, vreau doar să pot trăi normal”, concluzionează sibianul.

Poliția Animalelor: ,,Se fac verificări”

Contactați de Ora de Sibiu, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu confirmă că situația se află în atenția Poliției Animalelor.

„În referire la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm faptul că la nivelul Biroului Poliția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost înregistrată o sesizare în cursul lunii ianuarie a.c., cu privire la aspectele semnalate, urmând a fi efectuate verificări, iar în funcție de rezultat, să fie luate măsurile legale”, a declarat Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.