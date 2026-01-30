sold out cu primul spectacol al anului, „spărgătorul de nuci”, și turneu național cu spectacolul „romeo și julieta. rock story”

Teatrul de Balet Sibiu deschide anul 2026 cu o primă reprezentație sold out a spectacolului de balet clasic „Spărgătorul de nuci”. Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate spectacole din repertoriul TBS, „Spărgătorul de nuci”, în coregrafia lui Valentin Barteș, pe muzica compozitorului P.I. Ceaikovski, va avea loc la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare, în data de 31 ianuarie 2026, de la ora 19:00. În rolurile soliștice, spectatorii îi vor revedea pe balerinii TBS Taylah Rohweder (Clara), Henrique Ferreira (Fritz), Domenico Cefariello (Spărgătorul de nuci), Ayaka Nagai (Zâna Dulciurilor) și William Davolls (Prințul), alături de întreg ansamblul teatrului.

„Romeo și Julieta. Rock story”, în Sibiu de Ziua îndrăgostiților și în turneu național în peste zece orașe din țară

Programul Teatrului de Balet Sibiu continuă în luna februarie cu spectacolul „Romeo și Julieta. Rock story”, în coregrafia lui Marcello Algeri, pe muzica formației Queen, de Ziua îndrăgostiților, în data de 14 februarie 2026, ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu. Următoarea reprezentație a spectacolului în Sibiu este programată pentru 13 martie 2026.

În lunile februarie și martie, Teatrul de Balet Sibiu are programat un amplu turneu național cu spectacolul „Romeo și Julieta. Rock story” în Timișoara, Deva, Oradea, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Ploiești, Galați, Pitești, Arad.

Caseta artistică a spectacolului „Spărgătorul de nuci”

Adaptare coregrafică: Valentin Barteș

Muzica: P. I. Ceaikovski

Coregrafia originală: Lev Ivanov

Decoruri: Alin Gavrilă

Costume: Carmen Siminie

Maestru de repetiții: Sabrina Rinaldi

Distribuție

Actul I

Clara: Taylah Rohweder

Fritz: Henrique Ferreira

Domnul Stahlbaum:Angelo Morgillo

Doamna Stahlbaum: Caitlin Godfrey

Servitorii: Zoe Mack, Kenichi Murata

Părinții: Oihanna Legorburu, Alexia Simpson, Anna Simonova, Savyo Pereira, Andrei Aranghelovici, Ștefan Nicola

Copiii: Jazmin Townsend, Tara Darlami, Luca Pesacane, John Lee Hanjune

Drosselmeyer: Răzvan Iacob

Păpușa Arlechin: Hugo Uyttersprot

Colombina: Shiori Akimoto

Păpușa Turc: Cosmo Sudbury

Regele Șobolan: William Davolls

Șobolanii: Luca Pesacane, Henrique Ferreira, John Lee Hanjune, Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Hugo Uyttersprot

Soldații: Angelo Morgillo, Luke Blair, Giulia Gessaroli, Ilinca Nistor, Ștefan Nicola, Andrei Aranghelovici

Fulgii de zăpadă: Gloria Negrea,Marta Parise, Kate Yoemans, Zoe Durand, Shiori Akimoto, Hana Watanabe, Tara Darlami, Zoe Mack, Ella Bogheanu, Jazmin Townsend

Regina Zăpezii: Layla Gerrish

Regele Zăpezii: Giorgio Guerrieri

Spărgătorul de nuci: Domenico Cefariello

Actul II

Dans spaniol: Giulia Gessaroli, Luke Blair

Dans arab: Soliști: Ella Bogheanu, Savyo Pereira

Ansamblu: Shiori Akimoto, Kate Yeomans, Oihana Legorburu, Ilinca Nistor

Dans chinezesc: John Lee Hanjune, Jazmin Townsend, Zoe Durand

Pastorală: Hana Watanabe, Anna Simonova, Alexia Simpson

Dans rusesc: Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Zoe Mack, Tara Darlami

Valsul Florilor: Marta Parise, Ella Bogheanu, Kate Yeomans, Shiori Akimoto, Giulia Gessaroli, Anna Simonova, Zoe Durand, Hana Watanabe, Oihana Legorburu, Caitlin Godfrey, Ilinca Nistor, Jazmin Townsend

Coda: Oihana Legorburu, Ilinca Nistor, Marta Parise, Gloria Negrea

Pas de deux: Ayaka Nagai, William Davolls

Noile prețuri ale biletelor TBS, valabile din 1 februarie 2026

Începând cu 1 februarie 2026, intră în vigoare noile prețuri pentru biletele la spectacolele Teatrului de Balet Sibiu. Actualizarea prețurilor are în vedere menținerea accesului publicului larg la evenimentele culturale, prin valori diferențiate și reduceri dedicate.

Astfel, prețul unui bilet întreg pentru adulți este de 36 lei. Elevii, studenții, persoanele cu dizabilități și adulții cu handicap mediu sau ușor beneficiază de o reducere de 75%, biletul având un cost de 10 lei. Pentru pensionari, biletul costă 18 lei, reprezentând o reducere de 50%, acordată la prezentarea cuponului de pensie.

Biletele pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, de pe platforma www.kompostor.ro, sau direct de la sediul instituției din Parcul Tineretului nr. 1. Programul casei de bilete este de luni până joi, între orele 8:00–16:00, iar vineri între 8:00–13:30.