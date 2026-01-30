sold out cu primul spectacol al anului, „spărgătorul de nuci”, și turneu național cu spectacolul „romeo și julieta. rock story”

Teatrul de Balet Sibiu deschide anul 2026 cu o primă reprezentație sold out a spectacolului de balet clasic „Spărgătorul de nuci”. Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate spectacole din repertoriul TBS, „Spărgătorul de nuci”, în coregrafia lui Valentin Barteș, pe muzica compozitorului P.I. Ceaikovski, va avea loc la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare, în data de 31 ianuarie 2026, de la ora 19:00. În rolurile soliștice, spectatorii îi vor revedea pe balerinii TBS Taylah Rohweder (Clara), Henrique Ferreira (Fritz), Domenico Cefariello (Spărgătorul de nuci), Ayaka Nagai (Zâna Dulciurilor) și William Davolls (Prințul), alături de întreg ansamblul teatrului.
„Romeo și Julieta. Rock story”, în Sibiu de Ziua îndrăgostiților și în turneu național în peste zece orașe din țară
Programul Teatrului de Balet Sibiu continuă în luna februarie cu spectacolul „Romeo și Julieta. Rock story”, în coregrafia lui Marcello Algeri, pe muzica formației Queen, de Ziua îndrăgostiților, în data de 14 februarie 2026, ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu. Următoarea reprezentație a spectacolului în Sibiu este programată pentru 13 martie 2026.
În lunile februarie și martie, Teatrul de Balet Sibiu are programat un amplu turneu național cu spectacolul „Romeo și Julieta. Rock story” în Timișoara, Deva, Oradea, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Ploiești, Galați, Pitești, Arad.
Caseta artistică a spectacolului „Spărgătorul de nuci”
Adaptare coregrafică: Valentin Barteș
Muzica: P. I. Ceaikovski
Coregrafia originală: Lev Ivanov
Decoruri: Alin Gavrilă
Costume: Carmen Siminie
Maestru de repetiții: Sabrina Rinaldi
Distribuție
Actul I
Clara: Taylah Rohweder
Fritz: Henrique Ferreira
Domnul Stahlbaum:Angelo Morgillo
Doamna Stahlbaum: Caitlin Godfrey
Servitorii: Zoe Mack, Kenichi Murata
Părinții: Oihanna Legorburu, Alexia Simpson, Anna Simonova, Savyo Pereira, Andrei Aranghelovici, Ștefan Nicola
Copiii: Jazmin Townsend, Tara Darlami, Luca Pesacane, John Lee Hanjune
Drosselmeyer: Răzvan Iacob
Păpușa Arlechin: Hugo Uyttersprot
Colombina: Shiori Akimoto
Păpușa Turc: Cosmo Sudbury
Regele Șobolan: William Davolls
Șobolanii: Luca Pesacane, Henrique Ferreira, John Lee Hanjune, Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Hugo Uyttersprot
Soldații: Angelo Morgillo, Luke Blair, Giulia Gessaroli, Ilinca Nistor, Ștefan Nicola, Andrei Aranghelovici
Fulgii de zăpadă: Gloria Negrea,Marta Parise, Kate Yoemans, Zoe Durand, Shiori Akimoto, Hana Watanabe, Tara Darlami, Zoe Mack, Ella Bogheanu, Jazmin Townsend
Regina Zăpezii: Layla Gerrish
Regele Zăpezii: Giorgio Guerrieri
Spărgătorul de nuci: Domenico Cefariello
Actul II
Dans spaniol: Giulia Gessaroli, Luke Blair
Dans arab: Soliști: Ella Bogheanu, Savyo Pereira
Ansamblu: Shiori Akimoto, Kate Yeomans, Oihana Legorburu, Ilinca Nistor
Dans chinezesc: John Lee Hanjune, Jazmin Townsend, Zoe Durand
Pastorală: Hana Watanabe, Anna Simonova, Alexia Simpson
Dans rusesc: Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Zoe Mack, Tara Darlami
Valsul Florilor: Marta Parise, Ella Bogheanu, Kate Yeomans, Shiori Akimoto, Giulia Gessaroli, Anna Simonova, Zoe Durand, Hana Watanabe, Oihana Legorburu, Caitlin Godfrey, Ilinca Nistor, Jazmin Townsend
Coda: Oihana Legorburu, Ilinca Nistor, Marta Parise, Gloria Negrea
Pas de deux: Ayaka Nagai, William Davolls
Noile prețuri ale biletelor TBS, valabile din 1 februarie 2026
Începând cu 1 februarie 2026, intră în vigoare noile prețuri pentru biletele la spectacolele Teatrului de Balet Sibiu. Actualizarea prețurilor are în vedere menținerea accesului publicului larg la evenimentele culturale, prin valori diferențiate și reduceri dedicate.
Astfel, prețul unui bilet întreg pentru adulți este de 36 lei. Elevii, studenții, persoanele cu dizabilități și adulții cu handicap mediu sau ușor beneficiază de o reducere de 75%, biletul având un cost de 10 lei. Pentru pensionari, biletul costă 18 lei, reprezentând o reducere de 50%, acordată la prezentarea cuponului de pensie.
Biletele pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, de pe platforma www.kompostor.ro, sau direct de la sediul instituției din Parcul Tineretului nr. 1. Programul casei de bilete este de luni până joi, între orele 8:00–16:00, iar vineri între 8:00–13:30.
