spectacole de comedie la sala traube: bordea și cortea, revin la mediaș

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, le oferă medieșenilor două seri pline de umor la Sala Traube, în acest sfârșit de săptămână.
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 18:00, Teatrul Particular Brașov va prezenta piesa „Adio, țeavă!”, cu Dorina Roman și Monica Midvighi. Spectacolul este o comedie romantică care explorează teme precum prietenia, trădarea și iubirea. Biletele sunt disponibile la Centrul de Informare Turistică, de pe strada Nicolae Iorga nr. 2, dar și online.
Duminică, 1 februarie 2026, de la ora 19:00, Cătălin Bordea și Nelu Cortea vor reveni la Mediaș cu spectacolul de stand-up comedy „Nimic sublim”, promițând publicului o seară plină de râsete și voie bună. Biletele pentru acest eveniment pot fi achiziționate exclusiv online.
