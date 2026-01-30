un consilier local propune modificarea unui traseu de la tursib: „pentru pensionarii de pe calea dumbrăvii”

Mai mulți pensionari care locuiesc în apropiere de Calea Dumbrăvii au cerut modificarea traseului unui autobuz din flota Tursib. Doleanța lor a ajuns în Consiliul Local prin intermediul unui consilier municipal.

Consilierul Gheorghe-Lucian Hunyadi a cerut, în ședința Consiliului Local de joi, analizarea posibilității ca autobuzul 20 din flota Tursib să circule din nou pe bulevardul General Vasile Milea.

Potrivit acestuia, cererea a venit din partea cetățenilor. „Am fost rugat de un grup de pensionari din zona Căii Dumbrăvii să transmit directorului Tursib, dacă se poate ca traseul 20, al cărui itinerar a fost modificat anul trecut, pe sensul de mers către mall-ul vechi să fie reluat pe Milea. Am înțeles că acum autobuzul nu mai merge pe Milea, ci pe alte străduțe și sunt nemulțumiți de acest aspect”, a transmis acesta.

În prezent, traseul 20 circulă astfel:

Dus: Tractorului – str. Tractorului – str. Câmpului – str. Măgheranului – str. Paris – str. Kiev – str. M. Kogălniceanu – Calea Turnișorului – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Dealului – str. Banatului – B-dul Victoriei – P-ța Unirii – B-dul C. Coposu – str. H. Oberth – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – str. Sibiului – Shopping City;

Întors: Shopping City – str. Sibiului – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – B-dul C. Coposu – P-ța Unirii – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – Calea Turnișorului – str. M. Kogălniceanu – str. Kiev – str. Paris- str. Măgheranului- str. Câmpului – str. Tractorului – Tractorului.