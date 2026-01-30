valentin ivan, primarul comunei sadu: reformele actuale adâncesc inechitățile dintre comune și orașe

Vicepreședintele Asociației Comunelor din România, Valentin Ivan, a participat vineri, 30 ianuarie la Oradea, la Adunarea Generală a Filialei Județene Sălaj a ACoR, desfășurată la invitația președintelui filialei, Ioan Roșan, alături de mai mulți primari din județ.

Pe ordinea de zi s-au aflat aprobarea raportului anual al serviciului de audit public intern pentru anul 2025, execuția bugetară pe 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026, precum și alte teme de interes pentru administrația publică locală.

La întâlnire a fost prezent și Florin Copos, președintele Filialei județene Bihor a ACoR.

În cadrul discuțiilor, primarii au atras atenția asupra efectelor pachetelor de reformă promovate în prezent, despre care susțin că accentuează diferențele dintre comunitățile rurale și urbane și afectează grav capacitatea administrativă a comunelor.

Printre principalele îngrijorări exprimate s-au numărat reducerea fondurilor de echilibrare, presiunea tot mai mare asupra bugetelor locale și decredibilizarea instituției primarului.

Valentin Ivan a subliniat rolul esențial al ACoR în dialogul cu autoritățile centrale și a făcut un apel la solidaritate între administrațiile locale.

„ACoR nu este un grup restrâns, ci reprezintă toți primarii și fiecare comunitate. Doar împreună putem apăra autonomia locală și demnitatea administrației publice locale”, a transmis acesta.

Vicepreședintele ACoR i-a felicitat pe primarii din Sălaj pentru implicare și a dat asigurări că vocea lor va rămâne auzită în cadrul organizației.