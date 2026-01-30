viață grea într-un cartier nou din slimnic. drumul cedează la fiecare ploaie: ”nu mai putem ajunge acasă” / video foto

Locuitorii de pe strada Tineretului din comuna Slimnic reclamă faptul că nu mai pot circula pe stradă din cauza drumului devenit impracticabil, mai ales după ploile din ultima perioadă. Oamenii spun că problema persistă de luni de zile și că, în ciuda sesizărilor repetate, situația nu a fost rezolvată.

Unul dintre locuitorii de pe strada Tineretului din Slimnic afirmă că strada se află într-un cartier nou, realizat de primărie, însă infrastructura promisă nu a fost finalizată. „Este un cartier nou făcut de primărie. Sunăm de trei luni la primărie și mereu suntem amânați. Ni se spune că se bagă piatră, dar nu se face nimic. De când m-am mutat aici nu s-a făcut nimic concret. Am fost nevoit să aduc piatră din banii mei”, spune Cosmin.

Acesta mai precizează că terenul pe care a fost construit cartierul a aparținut Primăriei Slimnic, iar autoritățile locale ar fi promis realizarea utilităților și a drumului. „Primăria a spus că terenul a fost vândut pentru a se face utilități și drum. Eu am cumpărat terenul în 2017. Din 2019 s-a introdus doar curentul electric și atât. Strada se numește Cartierul Tineretului. Au spus că vor aduce piatră, dar în unele zile nici nu am mai putut urca cu mașina până acasă”, a mai adăugat acesta.

Primarul: „Se lucrează la apă și canalizare”

Contactat de reporter, primarul comunei Slimnic, Adrian Aron Nan, susține că situația este cauzată de ploile abundente și de lucrările aflate în desfășurare. „Din toamna anului trecut au început lucrările pentru apă și canalizare. Este șantier, iar din această cauză drumul este afectat. De săptămâna viitoare constructorii revin pe teren și vor finaliza lucrările. Strada va fi pietruită și adusă la o stare practicabilă”, a declarat primarul.

Edilul a mai precizat că, deocamdată, strada nu va fi asfaltată, deoarece urmează să fie introdusă și conducta de gaz.