zborurile viitorului prind contur: mega-aeroporturi în europa, africa și orientul mijlociu

Experții din domeniul aviației avertizează că lumea se află în pragul unei transformări majore a transportului aerian.

Proiecte de infrastructură fără precedent, lansate în mai multe colțuri ale globului, indică faptul că unele state se pregătesc deja pentru o nouă eră a zborurilor comerciale, în care mega-aeroporturile vor redefini modul și frecvența călătoriilor.

Pe fondul unei creșteri accelerate a aviației globale, aeroporturi uriașe sunt construite pentru a face față unui volum record de pasageri. Transportul aerian la nivel mondial ar urma să ajungă la aproximativ 9,8 miliarde de pasageri în 2025, în creștere cu 3,7% față de anul precedent.

Potrivit Mediafax, pentru 2026, estimările indică un nou salt, până la 10,2 miliarde de pasageri, cu circa 400 de milioane mai mult decât în anul anterior.

Creșterea nu se reflectă doar în numărul de pasageri, ci și în extinderea rețelelor aeriene, între anii 2024 și 2025 fiind lansate 3.593 de rute noi la nivel global. În același timp, flota comercială mondială este estimată să se dubleze până în 2043, urmând să fie adăugate peste 23.000 de aeronave noi.

Această expansiune ridică însă semne serioase de întrebare din perspectiva impactului asupra mediului. Până în 2020, emisiile generate de aviație erau cu 70% mai mari decât în 2005, iar specialiștii avertizează că acestea ar putea crește cu până la 300% până în 2050.

Mai multe țări au lansat proiecte gigantice de infrastructură aeroportuară.

Unul dintre cele mai ambițioase se află în Polonia. Centralny Port Komunikacyjny (CPK), un proiect estimat la 27 de miliarde de euro, urmează să fie finalizat în 2032 și este gândit ca un hub aviatic major pentru Europa. Aeroportul va putea gestiona până la 44 de milioane de pasageri anual și va beneficia de conexiuni feroviare rapide și facilități premium, fiind conceput să concureze cu Heathrow din Londra sau Dubai International.

Un alt proiect de anvergură este în desfășurare în Etiopia. Aeroportul Internațional Bishoftu, aflat deja în construcție, este planificat să devină cel mai mare aeroport nou din Africa, cu o capacitate de până la 110 milioane de pasageri anual. Proiectul este conceput ca un adevărat „Oraș Aeroport”, incluzând centre de marfă, hoteluri, zone comerciale, parcuri logistice și facilități de mentenanță, precum și legături feroviare de mare viteză și autostrăzi către capitală.

În Orientul Mijlociu, Dubai pregătește o mutare istorică. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume în ceea ce privește pasagerii internaționali, urmează să își transfere întreaga activitate către Aeroportul Internațional Al Maktoum (Dubai World Central). Proiectul, estimat la 28 de miliarde de lire sterline, prevede cinci piste paralele, aproximativ 400 de porți de îmbarcare și o capacitate anuală de până la 150 de milioane de pasageri. Mutarea completă este așteptată să înceapă în următorii 10 ani.

Arabia Saudită investește, la rândul său, masiv în infrastructură. Aeroportul Internațional Regele Salman, aflat în construcție și programat să fie deschis în 2030, va înlocui actualul Aeroport Regele Khalid. Complexul va include inițial trei piste, urmând să ajungă la șase terminale și șase piste, pe o suprafață de 57 km2. Capacitatea estimată este de 100 de milioane de pasageri anual până în 2030 și 185 de milioane până în 2050.

În prezent, cel mai aglomerat aeroport din lume rămâne Hartsfield-Jackson Atlanta din Statele Unite, care a gestionat peste 108 milioane de pasageri în 2024. Tendința globală indică însă faptul că acest record ar putea fi depășit în următorii ani, pe măsură ce noile mega-aeroporturi vor deveni operaționale.