cel mai mare lidl din lume s-a deschis în franța: independent energetic și organizat pe 3 etaje

Cel mai mare magazin Lidl din lume și-a deschis oficial porțile la Muret, în sudul Franței, la data de 29 ianuarie. Proiectul reunește inovația arhitecturală cu principii moderne de sustenabilitate, oferind un spațiu atât estetic, cât și responsabil față de mediu.

Magazinul cu trei etaje a fost luat cu asalt de clienți încă de la primele ore ale dimineții. Acesta are cu o suprafață de vânzare de 1.840 de metri pătrați. Noutatea constă în organizarea „verticală” a zonelor de produse proaspete: fructe și legume, carne și păsări, concepute pe mai multe niveluri, o premieră pentru magazinele Lidl.

Această metodă a fost gândită să optimizeze spațiul și să îmbunătățească experiența de cumpărare. Cel mai mare magazin Lidl din lume include, de asemenea, raioane frigorifice de mari dimensiuni pentru produse congelate, o zonă dedicată vinurilor și case de marcat automate, adaptate noilor obiceiuri de consum.

Clădirea este prietenoasă cu arhitectura franceză

Din punct de vedere arhitectural, clădirea a fost concepută special pentru a se integra în mediul urban din nordul orașului Muret. Fațada combină suprafețe vitrate ample cu zone vegetale, oferind mai multă lumină naturală și o ambianță considerată mai caldă și mai primitoare. Materialele utilizate sunt atent selecționate, cu accent pe durabilitate și eficiență energetică.

Grija pentru mediu i-a determinat pe proiectanți să folosească panouri solare dispuse pe o suprafață de peste 1.100 de metri pătrați. Instalațiile sunt cu consum redus, iar gestionarea apei pluviale este realizată prin pavaje drenante, care permit infiltrarea naturală în sol, reducând presiunea asupra rețelelor de canalizare.

Acces direct din parcare, etaj ușor accesibil și facilități pentru angajați

O altă noutate pentru Lidl este amplasarea suprafeței de vânzare la etaj, accesibilă prin scări rulante. La parter a fost amenajat un parking acoperit cu 61 de locuri, care oferă acces direct în magazin. Alte 70 de locuri de parcare sunt disponibile la exterior, alături de patru stații de încărcare pentru vehicule electrice. În total, parcările ocupă aproape 1.000 de metri pătrați.

Proiectul include și facilități dedicate angajaților. Pe acoperiș a fost amenajată o terasă destinată pauzelor de lucru, iar noua unitate asigură locuri de muncă pentru aproximativ 40 de persoane, dintre care jumătate provin din recrutări noi. Potrivit reprezentanților companiei, investiția contribuie semnificativ la dinamica economică locală.

Implicarea autorităților locale

Autoritățile locale au sprijinit realizarea proiectului prin reamenajarea spațiilor verzi din zonă și reîmpădurirea perimetrelor adiacente, inclusiv a unui parc din apropiere. De asemenea, infrastructura pentru mobilitate alternativă a fost îmbunătățită, prin realizarea unor trasee pentru biciclete.

Prin dimensiuni, arhitectură și soluții tehnice, unitatea din Muret nu este doar un supermarket, ci un simbol al direcției în care se îndreaptă retailul alimentar: mai mult spațiu, mai multă tehnologie și un accent tot mai puternic pe sustenabilitate și integrare urbană.

Magazinele Lidl din Sibiu

În Sibiu există 5 magazine Lidl: două pe strada Rusciorului, unul pe Șoseaua Alba Iulia, unul pe Calea Șurii Mari și unul pe strada Mihaly Theodor.

În ceea ce privește dimensiunea, magazinul Lidl de pe Strada Theodor Mihali din cartierul Valea Aurie este cunoscut ca unul dintre cele mai noi și cu o suprafață de vânzare de peste 1.400 m². Acest magazin a fost inaugurat în toamna anului 2024 și a atras atenția localnicilor prin dimensiunea și numărul locurilor de parcare oferite.

La fel de mare este și Lidl-ul de pe Calea Șurii Mari, care are confirmat oficial o suprafață de vânzare de peste 1 400 m².

FOTO https://www.ladepeche.fr/