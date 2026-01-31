cod galben de ceață în 8 localități din județul sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață un cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Sibiu.
Avertizarea a fost emisă la data de 31 ianuarie 2026, ora 9:38, și este valabilă între orele 10:00 și 12:00.
Potrivit meteorologilor, fenomenul va afecta următoarele localități: Avrig, Tălmaciu, Racovița, Porumbacu de Jos, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Boița și Cârțișoara.
În zonele vizate se va semnala ceață locală, care va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, condiții ce pot afecta traficul rutier.
Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească luminile de ceață, acolo unde este cazul.
