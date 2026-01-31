csc 1599 șelimbăr, neînvinsă în amicale! remiză la tg mureș

CSC 1599 Șelimbăr a remizat sâmbătă în amicalul disputat la Tg. Mureș, 1-1 cu ASA.

Echipa pregătită de Eugen Beza este neînvinsă în amicalele disputate în această iarnă, în care a acumulat trei victorii și o remiză.

Al patrulea duel de verificare din perioada de pregătire, cel de la Tg. Mureș s-a încheiat la egalitate, scor 1–1.

Reușita șelimbărenilor a fost semnată de Patrick Vuc, care a transformat penalty-ul acordat în repriza secundă.

Următorul test de verificare al șelimăbrenilor este programat miercuri, 4 februarie, la Blaj, cu echipa locală, CIL.

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Giafer, Wiktorski, Călugăr – Luca, Boboc – A. Șerban, Birbic, Benzar – Bucuroiu. Au mai jucat: Băilă, Monea, Natea, Frățilă, Baba Ayne, Lenghel, Buzan, Mihart și Vuc.