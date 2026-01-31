doliu la școala „regina maria” sibiu: a murit învățătoarea anca munteanu

Colectivul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Sibiu a anunțat cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice a colegei sale, învățătoarea Anca Munteanu.
Potrivit colegilor și apropiaților, Anca Munteanu a fost un dascăl dedicat, care a pus suflet în fiecare copil și a lăsat urme frumoase în inimile generațiilor pe care le-a format. Ea a fost nu doar un profesor deosebit, ci și o fiică și o mamă iubitoare, un om cald, bun și mereu gata să ofere sprijin celor din jur.
Aceasta avea 70 de ani și era o iubitoare a folclorului românesc și a meșteșugurilor tradiționale.
“Ne va lipsi enorm. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și putere în aceste momente grele. Dumnezeu să o odihnească în pace!” a transmis colectivul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Sibiu
