încă un succes în amicale pentru inter sibiu. a bătut și pe fc hermannstadt / foto

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu a câștigat sâmbătă cu 4-2 (2-2) amicalul cu FC Hermannstadt U 19.

Inter și FC Hermannstadt U 19 au oferit sâmbătă pe Stadionul ”Voința” un amical viu, cu șase goluri. După 2-2 la pauză, Inter s-a desprins în repriza secundă și a câștigat cu 4-2.

Foto: Inter Sibiu

Golurile echipei de Liga 3 au fost reușite de Bîrsan, Frîntu, Rotar, Drăghescu.

Inter are din această iarnă un nou antrenor, pe Mihai Ianc, care l-a înlocuit pe Călin Moldovan, plecat mai aproape de casă.

Sibienii au mai disputat două amicale, 4-1 cu Hidromecanica Șugag și 1-3 cu CSC 1599 Șelimbăr (Liga 2).

Inter Sibiu are și câțiva jucători plecați după prima parte a sezonului. Astfel, L. Niță a abandonat activitatea de jucător și va continua ca antrenor la Tigrii Team, iar Morozan și Țipac nu mai sunt la echipă.

Inter Sibiu: Cosma – Iaru, Mogoe, Lazăr, Onețiu, Bejan, Bărculeț, Bîrsan, Frîntu, Mercioiu, Țichindelean. Au mai jucat: Obed, Chirilă, Timiș, Hașegan, Cîmpean, Drăghescu, Cismaș, Bîrză, Stoia, Mitran, Morhan.