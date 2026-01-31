jucătorii sibieni nu l-au ascultat pe ”munti”. ”le-am zis să intrăm cu 0-0 la pauză”

Condusă rapid pe tabelă, FC Hermannstadt a marcat de trei ori în prima repriză la Slobozia și a condus la pauză cu 3-1, iar la final s-a impus cu 3-2.

Sibienii au jucat foarte bine în a doua parte a primei reprize, în care au marcat de trei ori, prin Afalna (2) și Chițu, iar la final s-au impus cu 3-2.

Antrenorul Dorinel Munteanu a dezvăluit că le ceruse elevilor săi să intre la pauză cu scor alb, 0-0! Aceștia au marcat însă de trei ori în decurs de doar opt minute.

”Am avut un start ezitant, dar trebuie să felicit echipa pentru tot ce a făcut la Slobozia. Eu cred și sunt convins că am depășit acea stare de blocaj, pentru că am avut tot timpul încredere în echipă și jucători. Nu sunt mulțumit total de joc, pentru că am început prost meciul, am primit gol repede, am revenit și am controlat jocul. Le-am spus băieților să intrăm cu 0-0 la pauză, dar am primit gol, asta mă nemulțumește. Per total, am câștigat jocul, care a fost unul important, sper că am trecut de blocajul ăla. Avem cîteva ore de relaxare să savurăm, apoi ne așteaptă un meci greu marți cu Rapid, trebuie să scoatem puncte” a spus tehnicianul sibienilor la flash-interviu, după meciul de la Slobozia.

Foto: FC Hermannstadt

Discuția lui Dorinel Munteanu cu Christ Aflana de vineri seară pare că a dat roade, iar camerunezul a marcat de două ori. ”Zagary are potențial, e tânăr, trebuie și Simba să intre, nu e ușor, cerințele mele sunt mari. M-am bucurat pentru Afalna, pentru că nu este ușor să marchezi contra fostei echipe. Am discutat cu el vineri seară, el are acum alt obiectiv la echipa noastră” a mai adăugat Munteanu.

”Cu Rapid voi juca cu altă formulă de echipă”

Dorinel Munteanu spune că și-a propus să aibă un lot echilibrat valoric la Sibiu, pentru a suplini eventualele absențe. ”Am spus de la început că vreau să creăm o echipă, nu doar 11 – 12 jucători, ci să avem o echipă de 22-25 jucători, atât cât avem posibilitate financiară, să avem concurență, pentru că în fotbal se întâmplă multe accidentări. Vreau să pot apela la toți jucătorii, ăsta e scopul meu, să fac o echipă puternică, veți vedea și marți că voi juca cu altă formulă de echipă, trebuie să abordăm jocul cu altă încredere” a mai spus ”Neamțul”