nasa amână pregătirile pentru zborul spre lună: când este preconizată noua dată

NASA a decis să amâne data la care astronauții ar putea decola spre Lună, invocând prognozele meteo care indică temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare de la Cape Canaveral, Florida.

Potrivit agenției spațiale americane, cea mai timpurie fereastră de lansare este acum 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era prevăzut inițial în calendar. Misiunea nu presupune o aselenizare, ci un zbor de tip flyby, menit să pregătească o viitoare coborâre pe suprafața Lunii în anii următori. Chiar și așa, ar fi prima misiune cu oameni la bord care părăsește orbita joasă a Pământului după o pauză îndelungată.

Potrivit Mediafax, NASA se pregătea în weekend pentru un test esențial de alimentare cu combustibil al rachetei de aproximativ 98 de metri, deja amplasată pe rampa de lansare. Planurile au fost însă date peste cap de un val de aer arctic, apărut după o furtună de iarnă severă care a afectat o mare parte a Statelor Unite.

Nici Florida nu a fost ocolită, meteorologii avertizează că temperaturile ar putea coborî în jurul pragului de îngheț, valori considerate neobișnuit de scăzute pentru regiune și nemaiîntâlnite de decenii.

Amânarea reduce semnificativ șansele unei lansări în luna februarie.

În acest moment, mai sunt disponibile doar trei zile cu ferestre favorabile pentru un zbor cu echipaj uman în jurul Lunii. Până la o decizie finală, echipa formată din patru astronauți rămâne în carantină la Houston, conform procedurilor standard.

Pentru protejarea capsulei Orion, NASA a anunțat că a instalat sisteme suplimentare de încălzire deasupra vehiculului, iar sistemele de purjare au fost adaptate pentru condiții meteo mai reci, astfel încât să fie menținute parametrii optimi.

Un detaliu aparte al noii programări este faptul că data de 8 februarie coincide cu Super Bowl, finala campionatului National Football League, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din Statele Unite.

FOTO https://thedebrief.org/