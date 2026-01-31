peste 200 de morți în congo după ce o mină s-a prăbușit peste muncitori

Cel puțin 200 de persoane au murit în urma unei alunecări de teren care a provocat prăbușirea mai multor mine într-un important sit minier de coltan din estul Republicii Democrate Congo.

Tragedia s-a produs miercuri, la minele din Rubaya, aflate sub controlul rebelilor M23. Informația a fost confirmată de Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei Nord-Kivu, numit de rebeli.

Potrivit acestuia, alunecarea de teren a fost provocată de ploile torențiale care au afectat zona în ultimele zile.

„Până în prezent, sunt peste 200 de morți, dintre care unii sunt în noroi și nu au fost încă recuperați”, a spus Muyisa.

Oficialul a mai precizat că numeroase persoane au fost rănite și transportate la trei unități medicale din orașul Rubaya, unde autoritățile se confruntă cu dificultăți majore în gestionarea situației.

În urma incidentului, guvernatorul provinciei Nord-Kivu a decis suspendarea temporară a activităților de exploatare minieră artizanală din zonă și a ordonat relocarea locuitorilor care își construiseră adăposturi în imediata apropiere a minelor.

Localitatea Rubaya se află în estul Republicii Democrate Congo, o regiune extrem de bogată în resurse minerale, dar marcată de decenii de conflicte armate. Zona este scena unor violențe recurente între forțele guvernamentale și diverse grupări armate, inclusiv rebelii M23, care controlează în prezent mai multe teritorii din regiune.