raed arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „este vorba despre protecție, nu cenzură”

Rețelele de socializare reprezintă produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, avertizează șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care solicită parlamentarilor români inițierea unui cadru legislativ prin care să fie limitat accesul minorilor la aceste platforme.

Într-un mesaj publicat sâmbătă dimineața pe Facebook, Raed Arafat afirmă că, pe fondul unor „evenimente extrem de grave” în care au fost implicați copii și adolescenți, România ar trebui să urmeze exemplul altor state care au început deja să trateze problema ca pe una de sănătate publică.

„Nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, a transmis șeful DSU.

Potrivit Mediafax, Arafat arată că țări precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia abordează deja această temă din perspectiva protecției copilului și adolescentului, subliniind că nu este vorba despre cenzură, ci despre prevenție.

„Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, a explicat acesta.

Șeful DSU compară rețelele de socializare cu alte produse sau activități la care accesul minorilor este deja restricționat prin lege, precum tutunul, alcoolul, jocurile de noroc sau filmele destinate adulților.

„Trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, afirmă Raed Arafat.

Potrivit acestuia, platformele de socializare folosesc mecanisme sofisticate de captare a atenției și generare a dependenței, iar copiii nu au încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața algoritmilor creați să exploateze vulnerabilitățile utilizatorilor.

În același timp, mediul online favorizează fenomene precum cyberbullying-ul, umilirea publică, stigmatizarea, presiunea socială constantă și comparația toxică, susține Arafat. Consecințele pot fi grave și de durată: anxietate, depresie, izolare socială, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale.

În final, șeful DSU cere parlamentarilor României să își asume responsabilitatea și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele de socializare.

